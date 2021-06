Spet v kino – dvorane Cineplexx ponovno odprte ta petek

Dobrodošli nazaj, dobrodošli v Cineplexx

Filmske navdušence bo v petek, 11. junija na velikih platnu razveselila akcijska franšiza HITRI IN DRZNI 9 (Fast & Furious 9), kjer se bo Dom Toretto (Vin Diesel) soočil s svojim bratom Jakobom (John Cena). Aktualni kino spored prinaša še s tremi oskarji nagrajeno dramo DEŽELA NOMADOV (Nomadland), kriminalno dramo OBETAVNA MLADENKA (Promising Young Woman), znanstveno fantastični spektakel GODZILA PROTI KONGU (Godzilla vs. Kong), ki prinaša težko pričakovano soočanje dveh ikon filmskih pošasti, VARUH (The Marksman), akcijsko srhljivko z Liamom Neesonom v glavni vlogi ter grozljivko USEKANO (Freaky); strašljiva zgodba o zamenjavi teles najstnice in neusmiljenega morilca, ki ju upodobita Kathryn Newton in Vince Vaughn. Najmlajše bo navdušila Disneyjeva animirana uspešnica DUŠA (Soul) ter majcena bitja, ki ljubijo ples in glasbo v animirani pustolovščini Troli na svetovni turneji (Trolls World Tour).

Več informacij o programu najdete na: https://www.cineplexx.si/main-navigation/spored/

Varno v kino

Skrbimo za vse potrebne ukrepe, skladno s priporočili NIJZ. Vse obiskovalce kina prosimo, da so odgovorni in se držijo vseh priporočil. V skladu s trenutno veljavnimi ukrepi v kinodvoranah za obiskovalce velja t. i. PCT pogoj (preboleli, cepljeni ali testirani). Podrobneje o varnem obisku kina si lahko preberete na https://bit.ly/3v7Zzq4

Z veseljem vas pričakujemo vas v naših multipleksih v Mariboru, Celju, Kopru, Kranju in Murski Soboti. Kina v Novem mestu ne bomo ponovno odprli.

