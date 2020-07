Globalna inovacija v spletnem spoznavanju na ona-on.com

Največji slovenski spoznavni servis ona-on.com predstavlja globalno inovacijo v spletnem spoznavanju – Korake do uspeha – virtualno asistenco, Knjižnico znanja in VIP Klub članskih ugodnosti,

Ona-on.com od zdaj s pomočjo dnevnih nasvetov virtualnih asistentov Tine & Luka vsem samskim pomaga do pravega partnerja. Ob tem pa tudi jamčijo za rezultate! Če kljub sledenju navodilom in nasvetom asistentov pri spoznavanju ne bi imeli dovolj kontaktov, je nadaljnja uporaba – v skladu z garancijo na kontakte – brezplačna!

Zakaj Koraki do uspeha in kako delujejo, nam je pojasnil vodja portala ona-on.com, Luka Kogovšek.

Zakaj ste se odločili za virtualno asistenco pri spletnem spoznavanju?

Luka Kogovšek: V panogi spletnih zmenkov že vrsto let obstaja težava, da posamezniki, ki iščejo partnerja na spletnih portalih in aplikacijah, pogosto ne vedo, kaj točno morajo narediti, da bodo uspešni, in posledično na pol poti izgubijo motivacijo ter po nepotrebnem ostajajo samski.

Te težave rešujeta virtualna asistenta Tina & Luka, ki s personaliziranimi dnevnimi nasveti in motiviranjem vodita iskalce ljubezni do uspeha na ona-on.com – vse do trenutka, ko najdejo partnerja po svojem okusu.

Predstavitev storitve Koraki do uspeha na ona-on.com

Spletno spoznavanje je namreč kljub čustvom zelo jasen in predvidljiv proces, ki v veliki meri temelji na urejeni podobi in aktivnem navezovanju stikov z obetavnimi posamezniki, zato da "verjetnostni račun" deluje v prid iskalcem ljubezni. Treba je torej imeti urejeno podobo, uporabljati članske storitve in biti dovolj aktiven, da stečejo spoznavni procesi s pravo osebo za vsakega iskalca ljubezni posebej.

Prav zato od zdaj našim uporabnikom odvzemamo skrb, kot je "Kaj moram pa zdaj narediti?", da lahko brez truda sledijo jasnim korakom in vlagajo energijo v kreativni del spletnega spoznavanja, kot so iskrivi pogovori in dogovori za zmenke. Storitev Koraki do uspeha si lahko registrirani uporabniki ogledajo tukaj.

Ob tem pa še obsežna Knjižnica znanja z več kot 150 članki in video izobraževanji?

Luka Kogovšek: Tako je, oblikovali smo obsežen opus člankov in video vsebin za samske, večino v sodelovanju s priznanimi strokovnjaki s področja spoznavanja, govorice telesa, komunikacije, zmenkov in ljubezni. Vse to je od zdaj vključeno v članstvo na ona-on.com in na voljo našim članom v okviru članstva na Knjižnici znanja brez doplačil.

Bistveno pri tem je, da se nam ljudem pogosto ne ljubi brati "na zalogo" ali gledati ure in ure videov, pač pa smo pripravljeni pridobiti koristno informacijo takrat, ko jo potrebujemo. Zato smo novo storitev Koraki do uspeha povezali s Knjižnico znanja, da so vsi nasveti, priporočila, videi in informacije na voljo takrat, ko jih uporabnik potrebuje.

Spremljevalna Knjižnica znanja z več kot 150 vsebinami (članki, video izobraževanja), do katerih dostopaš takrat, ko jih potrebuješ.

In vse to, potem ko ste ravnokar lansirali klub Članskih VIP ugodnosti?

Luka Kogovšek: Ves čas se sprašujemo, kaj lahko našim članom na poti do uspeha na ona-on.com še ponudimo, da bodo hitreje in lažje prišli do pravega partnerja.

Večina samskih se želi naučiti socialnih veščin, kot sta na primer ples, bonton, veščin komunikacije, pristopanja do ljudi, kako se vesti na zmenkih, pa vse do tega, kako vzpostaviti in ohranjati dober partnerski odnos. Po drugi strani pa si marsikdo želi več lepih in zanimivih doživetij, potovanj, odkrivanje novih interesov, športa in podobno - zato tudi klub Članskih VIP ugodnosti.

Predstavitev ONA ON VIP kluba – Več kot 70 ugodnosti in popustov

Veseli me, da lahko vse to ponudimo (veliko ugodnosti je za člane brezplačnih oziroma brez doplačil – preverite tiste z oznako FREE) ter da bodo samski lahko doživeli celotno ONA ON izkušnjo kot zelo pozitivno, kjer so spoznali življenjskega partnerja, obenem pa se tudi naučili novih veščin in doživeli marsikaj lepega.

Zakaj toliko vlagate v vse te dodatne storitve?

Luka Kogovšek: Zato ker smo premium storitev za resne zveze in partnerstva, za razliko od servisov, kjer so v ospredju romance in flirt. Vedeti morate, da je samo v Sloveniji kar 700.000 samskih (podatki Mladina, december 2019), med katerimi so številni zelo zahtevni, in naš cilj je, da pomagamo čim več uporabnikom, še zlasti pa vsem tistim, ki iščejo resne zveze.

Sistematično skrbimo za kakovost naših storitev. Verjetno smo tudi zato prejemniki nagrad za najboljšo mobilno aplikacijo v Sloveniji (WebSi Award, 2018), letos pa smo tudi uradno najboljši servis za spletno spoznavanje v Sloveniji (Raziskava Valicon, 2020) – že več kot 20 let se trudimo, da so naše storitve čim boljše.

Najbolj pa smo ponosni, ko ves čas prejemamo čudovite zgodbe parov – zgodbe o uspehu, poroke, rojstvih otrok ipd. –, med katerimi si lahko številne ogledate tukaj.

Ali ste glede na vso to premium ponudbo potem tudi zelo drag servis?

Luka Kogovšek: Ne. Cene članarin pri nekaterih globalnih ponudnikih, ki so zgolj prevedeni v slovenščino, so primerljive ali višje, izjema so nekateri flirt servisi, ki so cenejši. Če iščete avanture in seks, zelo priporočam Urgenca.com, kjer se hitro dogovorite za vročo akcijo. ;)

Če pa ste samski in iščete resno zvezo oziroma partnerstvo, se po kakovosti, glede na odzive naših parov in uporabnikov, številne poroke ter vse dodatne vsebine, ki jih ponujamo, pa tudi prejete nagrade, nihče v Sloveniji ne more primerjati z ona-on.com.

Več kot 25.000 parov, številne sanjske poroke, ogromno družin.

Prav zagotovo pa nihče drug ne združuje skoraj 200.000 aktivnih iskalcev ljubezni v Sloveniji ter se ne more pohvaliti z več kot 25.000 pari, številnimi novonastalimi družinami ipd. Ves čas delamo na izboljšavah in novih storitvah.

Kaj še pripravljate?

Luka Kogovšek: Marsikaj, kar bo inovacija tudi v globalnem merilu. V zadnjem času pa smo veliko pozornosti posvetili odpravi vseh zaznanih težav uporabnikov, predvsem izboljšanju hitrosti komunikacije med uporabniki in upravljanju z zasebnostjo, kontaktnim filtrom, izločanju t. i. spama. Če je v Sloveniji še kdo samski, ki nas ne pozna, ali pa bi želel brezplačno preizkusiti (in tudi med prvimi izvedeti, katere novosti še prihajajo), je tukaj trenutno aktualni 24-urni brezplačni preizkus.

Naročnik oglasnega sporočila je Veneticom.