ZN bi lahko do konca meseca zmanjkalo denarja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Združeni narodi se soočajo s primanjkljajem v višini 230 milijonov dolarjev, do konca meseca pa bi jim lahko zmanjkalo denarja, je v ponedeljek opozoril generalni sekretar svetovne organizacije Antonio Guterres.

V pismu, namenjenem okoli 37 tisoč zaposlenim v sekretariatu ZN, je Antonio Guterres navedel, da bo treba za zagotovitev plač in drugih pravic sprejeti "dodatne zasilne ukrepe", česar pa ni podrobneje pojasnil.

"Članice so plačale le 70 odstotkov celotne vsote, ki jo v letu 2019 potrebujemo za redne proračunske izdatke. To pomeni, da je primanjkljaj konec septembra znašal 230 milijonov dolarjev. Grozi nam, da bomo do konca oktobra izpraznili likvidne rezerve," še navaja Guterresovo pismo.

Guterres je kot ukrep za zmanjševanje stroškov omenil preložitev konferenc in drugih srečanj, krčenje storitev, ki jih ZN koristijo, omejitev uradnih potovanj na res ključne dejavnosti in sprejetje ukrepov za zmanjšanje porabe energije.

Generalni sekretar ZN je države članice že pred meseci pozval k povišanju prispevkov za svetovno organizacijo in opozoril, da bo le tako mogoče preprečiti njene težave z likvidnostjo. A članice so po navedbah anonimnega vira pri ZN to zavrnile. Guterres sicer poudarja, da je odgovornost za finančno zdravje ZN na koncu v rokah članic.

Operativni proračun ZN za leti 2018 in 2019, ki ne vključuje sredstev za mirovne operacije, znaša blizu 5,4 milijarde dolarjev. ZDA v proračun prispevajo 22 odstotkov.