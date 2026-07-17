Zelenski svari: Zima prihaja

Čeprav smo sredi vročega poletja, v Ukrajini že s strahom gledajo na zimo. Po poročanju ukrajinskih medijev Ukrajina ni dovolj pripravljena na prihajajočo zimo, pri čemer bi bila lahko ta zima še hujša od prejšnje, ko so Rusi z uničevanjem ukrajinskih energetskih objektov na milijone Ukrajincev pahnili v humanitarno krizo med temperaturami pod ničlo.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je energetski sektor pozval, naj pospeši priprave na prihajajočo zimo, in opozoril, da reforme in prizadevanja za odpornost zaostajajo, poroča Kyiv Independent.

Je Ukrajina dovolj energetsko odporna?

Ukrajina po podatkih omenjenega medija ni dovolj pripravljena na prihajajočo zimo in ni ji uspelo zagotoviti financiranja za svoj 5,4 milijarde evrov vredni načrt za energetsko odpornost.

Ukrajinski uradniki opozarjajo, da bi lahko bila ta zima še hujša od prejšnje, ko je zaradi ruskih napadov na energetske objekte prišlo do dolgotrajnih izpadov električne energije. Tako je bilo v času, ko so se temperature spustile pod ničlo, na milijone Ukrajincev pahnjenih v humanitarno krizo.

Premalo reform v državnih energetskih podjetjih?

Ena glavnih težav naj bi bila pomanjkanje reform v državnih energetskih podjetjih, ki zagotavljajo večino oskrbe Ukrajine z energijo. Zelenski je novembra lani napovedal prenovo državnih energetskih podjetij po korupcijskem škandalu v državnem jedrskem operaterju Energoatom.

V Ukrajini izraz energetska kriza ne pomeni višjih cen energije, ampak stanje, ko zaradi ruskih napadov sploh ni energije. Ta je zlasti pomembna pozimi, ko se temperature spustijo pod ničlo, ljudje pa ne morejo ogrevati stanovanj. Zaradi tega je že preteklo zimo prišlo do spora med Zelenskim in županom Kijeva Kličkom. Na fotografiji: Kijev pozimi. Foto: Guliverimage

Julija letos pa je Zelenski dejal, da je treba preoblikovanje državnih podjetij pospešiti, da bi okrepili odpornost Ukrajine. Po poročanju medija Kyiv Independent podjetja, kot je Energoatom, potrebnih reform niso izvedla.

Zelenski hvali Naftogaz, njegov direktor je zdaj novi premier

Zelenski je obenem pohvalil uspešnost državnih naftnih in plinskih podjetij Ukrnafta in Naftogaz, rekoč, da sta obe dosegli svoje nacionalne cilje uspešnosti kljub ponavljajočim se ruskim napadom. Generalni direktor Naftogaza je bil Serhij Korecki, ki je zdaj postal novi ukrajinski premier.

Med prejšnjo zimo je bilo mesto Harkov, čeprav leži blizu meje z Rusijo, eno od ukrajinskih mest, ki so energetsko krizo nauspešneje prebrodila. Zelenski je prepričan, da bi morali izkušnje Harkova prenesti tudi na druga ukrajinska mesta.

Spor med Zelenskim in Kličkom

Po drugi strani veliko graj zaradi slabe pripravljenosti na energetsko krizo in nepripravljenosti na zimo leti na prestolnico Kijev, ki ji županuje Vitalij Kličko. Zaradi tega je prišlo tudi do odmevnega spora med Kličkom in Zelenskim.