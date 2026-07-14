Je Putinova ubijalska roka segla vse do Trumpove Bele hiše?

Nenadna smrt ameriškega senatorja Lindseya Grahama, ki je bil velik podpornik Ukrajine, je sprožila številne teorije o njegovi smrti. Glede na to, kako velik trn v peti je bil Kremlju, in ker je umrl le nekaj ur po obisku Kijeva, so nekateri prepričani, da je v ozadju Grahamove smrti Rusija. Ta naj bi senatorja zastrupila s pomočjo svojih agentov, ki jih še ima v Ukrajini. Ne glede na vzrok smrti pa je dejstvo, da je Grahamova smrt zaradi njegove trdne proukrajinske drže v Rusiji sprožila navdušenje. Smrt je obenem tudi slaba novica za Ukrajino.

Ana Politkovska, Aleksander Litvinenko, Boris Nemcov, Jevgenij Prigožin in Aleksej Navalni. To so le eni od ljudi, ki so v zadnjih desetletjih nasprotovali ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu in potem umrli nasilne ali sumljive smrti. Številni so prepričani, da je v ozadju teh smrti prav Putin.

Sumljivi padci skozi okno

Tukaj je treba dodati še številne Ruse, zlasti poslovneže in uradnike, ki so umrli po začetku ruske invazije na Ukrajino – mnogi med njimi zaradi sumljivih padcev skozi okno. Kremelj je po trditvah ameriških obveščevalnih služb tudi načrtoval umor Armina Pappergerja, šefa nemškega obrambnega koncerna Rheinmetall.

Zaradi tega ne preseneča, da je smrt Lindseya Grahama sprožila številne trditve, da je v ozadju njegove smrti prav Rusija. Graham je umrl na svojem domu v Washingtonu le nekaj ur po svojem že desetem obisku napadene Ukrajine, kjer se je srečal z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim.

Pred smrtjo se je pogovarjal s Trumpom

Po svoji vrnitvi se je 71-letni Graham, ki se je v ameriškem kongresu zavzemal za poostritev ameriških sankcij proti Rusiji, po telefonu pogovarjal z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom.

Po začetku ruske invazije na Ukrajino je senator Graham kar desetkrat obiskal napadeno državo. Dan po zadnjem obisku v Ukrajini pa je to soboto nenadoma umrl. Grahamovo smrt v Rusiji seveda navdušeno pozdravljajo, v Ukrajini pa žalujejo, ker so izgubili velikega zaveznika, ki je lahko vplival na ameriško politiko do vojne v Ukrajini. Na fotografiji: zadnji obisk Grahama v Kijevu. Foto: Guliverimage

Po navedbah ameriškega medija Axios sta razpravljala o vojni v Ukrajini, o zakonu o novih sankcijah proti Rusiji in morebitnih novih ameriških napadih na Iran. Po klicu se je Graham pritožil, da se ne počuti dobro, a se je odločil, da se bo najprej pojavil v načrtovani oddaji in šele nato poiskal zdravniško pomoč.

Razkrit vzrok smrti

Po navedbah virov se je takrat pošalil: "Trenutno ne morem umreti. Še vedno moram poskrbeti za potrditev sankcij proti Rusiji, se dogovoriti z Iranom in pomagati normalizirati odnose med Izraelom in Savdsko Arabijo."

V izjavi urada pokojnega senatorja je zapisano, da je Graham umrl zaradi disekcije aorte, ki jo je povzročila aterosklerotična srčno-žilna bolezen. Disekcija aorte je življenjsko nevarno stanje, pri katerem se razplasti stena glavne telesne arterije (aorte).

Vprašanja, ali je v ozadju Grahamove smrti Rusija

Že pred pojasnilom o vzroku senatorjeve smrti so se pojavile teorije, da je v ozadju Grahamove smrti Rusija, pa tudi Iran (Graham je bil velik zagovornik vojne proti Iranu). Med prvimi se je kmalu po senatorjevi smrti oglasila desna vplivnica in velika Trumpova podpornica Laura Loomer. "Je Rusija pravkar ubila ameriškega senatorja?" je zapisala Loomerjeva na družbenem omrežju X.

Na začetku je Graham nasprotoval Trumpu, ko je ta leta 2015 napovedal predsedniško kandidaturo, nato pa se je prelevil v njegovega vnetega podpornika in imel tesne stike z njim. Na fotografiji: Graham in Trump pred predsedniškimi volitvami leta 2020. Foto: Guliverimage

Senatorjevo smrt je povezala z dejstvom, da se je Graham zavzemal za strožje sankcije proti Rusiji. Loomerjeva je tudi spomnila, da je ruski nacionalistični ideolog Aleksander Dugin že pred tem javno pozival k Grahamovi odstranitvi.

Trditve ruskega opozicijskega politika

Še dlje je šel ruski sociolog in opozicijski politik Igor Eidman. Kot piše Nexta (to je beloruski opozicijski medij, ki ima sedež v Varšavi na Poljskem) na svojem računu na družbenem omrežju X, po Eidmanovem mnenju v to smer kažeta dva dejavnika – čas in lokacija.

Moskva je imela motiv: Graham se je aktivno zavzemal za večji pritisk na Rusijo in podporo Ukrajini. Pred kratkim je tudi dejal, da Trump podpira njegov zakon o uvedbi novih "peklenskih sankcij" proti Ruski federaciji.

So ga zastrupili ruski agenti v Ukrajini?

V krogu ameriškega predsednika je veljal za najbolj proukrajinskega politika. Zavzemal se je za vojaško pomoč Kijevu, vključno z raketami tomahawk, in lobiral za varnostna jamstva za Ukrajino. Eidman trdi, da je Kremelj senatorja morda videl kot eno od oseb, ki so vplivale na Trumpovo spremembo stališča in njegov odmik od prejšnjega pristopa do Rusije.

Russian opposition figure Igor Eidman claimed that Lindsey Graham may have been killed by Kremlin intelligence services



According to sociologist Eidman, two factors point in this direction — the timing and the location.



Moscow had a motive: Graham actively advocated for… https://t.co/AbEeNZNQkd pic.twitter.com/K7G1i1xDkq — NEXTA (@nexta_tv) July 12, 2026

Kot drugi argument je navedel Grahamovo potovanje v Ukrajino. Po teoriji sociologa bi lahko med obiskom prišlo do zastrupitve, na primer z uporabo počasi delujoče snovi. Namigoval je, da bi ruske obveščevalne službe za izvedbo takšne operacije lahko uporabile preostale agentske mreže v Ukrajini.

V Moskvi slavijo, v Kijevu pa so zaskrbljeni

Ne glede na ozadje Grahamove smrti pa je seveda dogodek dobra novica za Putinovo Rusijo in slaba za Ukrajino. V Moskvi seveda Grahamovo smrt navdušeno slavijo, Ukrajince pa lahko skrbi, kako bo z novimi sankcijami proti Rusiji v ameriškem kongresu.

Graham, dolgoletni republikanski senator iz Južne Karoline od leta 2003 naprej, ki se je tudi letos novembra hotel znova potegovati za senatni sedež, je bil človek, ki je imel dostop do Trumpa in ga je prepričeval, naj podpre Ukrajino. To je še zlasti pomembno, ker za Trumpa velja, da ne mara Zelenskega. Spomnimo se le na njun prepir v Ovalni pisarni pred očmi vsega sveta lani februarja.

Zagovornik zavezništva med Evropo in ZDA

Graham je bil tudi vnet zagovornik čezatlantskega zavezništva med ZDA in Evropo. Pred padcem berlinskega zidu je štiri leta služil v ameriški vojski v Nemčiji. Njegov zagovor zavezništva med ZDA in Evropo je bil še zlasti pomemben v času, ko je Trump v slabih odnosih s številnimi zahodnoevropskimi politiki.

Kot piše CNN, je Graham v intervjuju leta 2011 dejal: "Sem republikanec Ronalda Reagana. Rad bi oblikoval svetovne dogodke, namesto da bi gledal, kako se svet razpada. To pomeni, da moraš biti angažiran."