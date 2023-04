Obesili so ga zaradi kilograma konoplje

V Singapurju so danes zaradi kilograma konoplje usmrtili 46-letnega moškega - obsojen je bil zaradi napeljevanja k trgovini z drogami. Organizacije za človekove pravice opozarjajo na nepravilnosti v postopku in šibke dokaze, singapurske oblasti pa trdijo, da je bilo sojenje pošteno, in so kritične do tistih, ki dvomijo o delovanju sodišč.