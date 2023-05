Vučić in Kurti danes v Bruslju o predlogu statuta skupnosti srbskih občin

Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell in posebni odposlanec EU za dialog Beograda in Prištine Miroslav Lajčak se bosta danes v Bruslju sestala s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem in kosovskim premierjem Albinom Kurtijem. Po napovedih jima bosta predstavila prvi osnutek statuta skupnosti srbskih občin na Kosovu.

Iz Evropske službe za zunanje delovanje (EEAS) so sporočili, da bo v okviru dialoga pod okriljem EU imela četverica skupni sestanek ob 18. uri. V njegovem središču bo uresničevanje sporazuma o poti k normalizaciji odnosov med Kosovom in Srbijo. Bruselj pričakuje, da bosta voditelja sprejela izjavo o pogrešanih osebah, besedilo katere sta v začetku aprila potrdila glavna pogajalca držav. Na Kosovu je sicer od osamosvojitve leta 2008 po podatkih Prištine še vedno pogrešanih 1.617 oseb.

Vučiću in Kurtiju bosta nato visoka predstavnika EU predstavila prvi osnutek statuta skupnosti srbskih občin na Kosovu, pristojnosti katere so že leta jabolko spora med stranema. Priština zavrača, da bi imela skupnost izvršne oblasti, Beograd pa z njeno vzpostavitvijo pogojuje napredek v dialogu pod okriljem EU. Za kosovske Srbe je ta skupnost pogoj za vrnitev v kosovske institucije.

Sestanek na vrhu bo potekal po novih napetostih med stranema po lokalnih volitvah v štirih večinsko srbskih občinah na severu Kosova. Zaradi bojkota kosovskih Srbov je bila na volitvah nekaj manj kot štiriodstotna volilna udeležba, za župane pa so bili izvoljeni etnični Albanci.

Takšne volitve in dejstvo, da jih je mednarodna skupnost načeloma sprejela, so razburile Vučića. Pred današnjimi pogovori je dejal, da od njih ne pričakuje ničesar. Pred tem je poudaril, da dogodki, povezani z "nedemokratičnimi in nelegitimnimi" lokalnimi volitvami na severu Kosova, ter začetek postopka sprejema Kosova v Svet Evrope, ki so ga podprle številne članice EU in ZDA, predstavljajo "uvod v mnogo globljo krizo v dialogu v prihodnjih mesecih in letih".