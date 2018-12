V streljanju v središču Dunaja en mrtev in en ranjen

Okoliščine streljanja, ki se je zgodilo okoli 13.30, še niso znane.

Strelec je po napadu pobegnil, policija ga še išče. Okolico prizorišča streljanja so zaprli za javnost, v zraku je policijski helikopter. Iskanje so razširili na celotno mesto. Po poročanju dunajske policije je šlo na načrtovan napad, so pa izključili, da je šlo za terorističen napad.

