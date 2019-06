V požaru v tovarni vžigalic med več deset mrtvimi tudi otroci

At least 30 killed in #Indonesia #factory #fire



Incident took place at gas lighter factory in North Sumatra provincehttps://t.co/0OeIsG3yy3 pic.twitter.com/o0px54ECg2 — ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) June 21, 2019

Incident se je zgodil v vasi Sambirejo blizu mesta Binjai, ki leži kakih 70 kilometrov zahodno od prestolnice province Severna Sumatra Medan.

Tiskovna agencija Antara je poročala, da so v tovarni večinoma delale ženske in da so nekatere na delo s seboj pripeljale svoje otroke. Požar naj bi povzročila eksplozija plinske bombe, žrtve pa niso mogle zbežati, ker so bile v prostoru zaklenjene.

The blaze broke out at midday in the makeshift facility located in a residential area, killing 21 adults and three children, said Riadil Akhir Lubis, head of the provincial disaster mitigation agency.https://t.co/OWVG3fO6Wz — The Indian Express (@IndianExpress) June 21, 2019

Na fotografijah je videti zoglenela trupla, ki so ležala drugo na drugem. Identifikacija žrtev je zato težavna. Požar so medtem že pogasili.

V Indoneziji so požari pogosti, saj varnostne standarde redko spoštujejo. Leta 2017 je v požaru v tovarni pirotehničnih sredstev umrlo najmanj 46 ljudi, več deset je bilo ranjenih.