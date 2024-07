V napadih na jugu Gaze ubitih več kot sto Palestincev

V Han Junisu je bilo od ponedeljka ubitih najmanj 121 Palestincev, v obdobju 24 ur je bilo skupno ubitih najmanj 55, še 110 pa ranjenih, je danes sporočilo ministrstvo za zdravje v Gazi, poroča katarska televizija Al Jazeera.

Znova se pojavljajo tudi opozorila o velikem številu ubitih otrok. Med ubitimi v najnovejšem nizu napadov v Han Junisu je najmanj 24 otrok, je sporočila fundacija Save the Children, ob tem pa izrazila "ogorčenje nad nenehnim in nesorazmernim nasiljem nad palestinskimi otroki".

Število smrtnih žrtev, ki jih je od 7. oktobra lani skupno terjala izraelska ofenziva na Gazo, je po podatkih tamkajšnjega zdravstvenega ministrstva doseglo 39.145, še več kot 90.200 ljudi pa je ranjenih. Dejansko število ubitih je ob številnih pogrešanih verjetno še bistveno višje.

Mrtvi tudi na zasedenem Zahodnem bregu

Nasilje nad Palestinci se medtem nadaljuje tudi na zasedenem Zahodnem bregu. Med današnjo operacijo izraelske vojske so bili tam danes ubiti trije ljudje, še več kot deset je ranjenih, so po navedbah španske tiskovne agencije EFE sporočili lokalni uradniki.

Izraelska vojska naj bi ob tem aretirala tudi najmanj 25 civilistov. Tiskovni predstavnik vojske je pojasnil, da so se med operacijami na Zahodnem bregu danes soočili z napadi palestinskih borcev, lažje je bil ranjen najmanj en izraelski vojak.

Operacije izraelskih sil na Zahodnem bregu so se po napadu palestinskega islamističnega gibanja Hamas na izraelskem ozemlju 7. oktobra lani okrepile, raven nasilja je trenutno najvišja po drugi intifadi med letoma 2000 in 2005. Samo letos so izraelski vojaki ubili najmanj 259 Palestincev, med njimi 46 otrok in mladoletnih, lansko leto pa je bilo z več kot 520 ubitimi najsmrtonosnejše v zadnjih dveh desetletjih.

Izraelski minister razburil s prepovedano molitvijo na Tempeljskem griču

Izraelski minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir je danes dejal, da je molil na Tempeljskem griču, najsvetejšem kraju za Jude, kjer stoji mošeja Al Aksa, tretji najsvetejši kraj za muslimane. Judom je dovoljeno obiskati to območje, vendar tam ne smejo moliti. Skrajno desni minister je s svojo potezo razburil izraelsko javnost.

"Sem predstavnik političnega vodstva in politično vodstvo dovoljuje molitve na Tempeljskem griču," je na simpoziju v izraelskem parlamentu dejal Ben-Gvir, poroča francoska tiskovna agencija AFP. "Nobenega razloga ni, da bi bili deli Tempeljskega griča Judom nedostopni," je še dejal minister, ki je med drugim znan po provokativnih gestah, skrajnih stališčih in rasističnih opazkah na račun Arabcev.

"V izraelski vladi sedi piroman, ki želi zažgati Bližnji vzhod," pa je na omrežju X zapisal obrambni minister Joav Galant. Potezo Ben-Gvira (na fotografiji) so obsodili tudi nekateri ultraortodoksni judovski politiki. Foto: Reuters Njegov komentar je sprožil kritike izraelske javnosti in odzive številnih politikov. Urad predsednika izraelske vlade Benjamina Netanjahuja, ki se trenutno mudi na obisku v ZDA, je sporočil, da se "izraelska politika statusa quo na Tempeljskem griču ni in ne bo spremenila".

Judje in drugi nemuslimani sicer ob določenih urah lahko obiščejo kompleks Al Aksa v zasedenem Vzhodnem Jeruzalemu, vendar tam ne smejo moliti ali razkazovati verskih simbolov. V zadnjih letih te omejitve vse pogosteje kršijo judovski nacionalisti, kakršen je Ben Gvir, kar je večkrat povzročilo nasilne odzive Palestincev.