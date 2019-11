V Dresdnu vdrli v zakladnico. Ukradli za milijardo evrov dragocenosti?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Dresdnu so davi kriminalci vdrli v zakladnico v muzeju v tamkajšnjem gradu, ki hrani eno izmed največjih in najbolje ohranjenih zbirk baročnih dragocenosti v Evropi. Policija za zdaj ni razkrila, kolikšna je vrednost dragocenosti, ki so jih odnesli vlomilci, mediji pa poročajo o večmilijonski izgubi. Kriminalci so na begu.

Zakladnica na dresdenskem gradu, ki je znana kot Zeleni svod, hrani okoli 4.000 dragocenih predmetov iz slonovine, zlata, srebra in draguljev.

Tarča vlomilcev, ki so v zakladnico vdrli davi, je bil zgodovinski del zbirke. V njej so dragulji in dragoceni umetniški predmeti.

Podrobnosti o vrednosti ukradenih dragocenosti ali gmotni škodi za zdaj niso jasni.

Milijarda evrov škode?

Nemški tabloid Bild je poročal o plenu v višini milijarde evrov in tudi drugi mediji poročajo o milijonskih izgubah. "Izjav o škodi zaradi vloma za zdaj ne moremo podati," pa je prek Twitterja dopoldne sporočila policija in dodala, da prizorišče zločina še preiskujejo.

Policija bo sicer več razkrila na današnji novinarski konferenci.

Prostori v muzeju so običajno strogo varovani. Po poročanju medijev pa bi lahko bila davi motena dobava električne energije v muzejski kompleks, saj je zagorela bližnja električna omarica.

Foto: Reuters Da je bila omarica poškodovana, so potrdili tudi v dobavitelju električne energije Drewag. A za zdaj ni jasno, ali je to neposredno povezano z vlomom. Bild je sicer poročal, da so vlomilci onesposobili omarico in nato v zakladnico splezali skozi okno.

Zakladnica velja za eno največjih baročnih čudes

Na prizorišču zločina so sedaj forenziki, dele muzeja je policija zaprla. Obiskovalci si tako danes ne morejo ogledati dela, kjer je zakladnica. Ta je sicer od zunaj videti nepoškodovana.

Saški ministrski predsednik Michael Kretschmer je nad vlomom izrazil ogorčene. Kot je dejal, so kriminalci s tem okradli celotno Saško. "Vrednosti v Zelenem svodu in kraljevi palači so ljudje v svobodni deželi Saška s težavo pridobivali skozi stoletja," je dodal.

Kot je še povedal, si takšnega vloma ni mogel niti zamisliti, saj je bil prepričan, da so bili varnostni ukrepi odlični. "Kot vidimo, pa temu ni bilo tako," je dodal pred novinarji.

Zakladnico, ki velja za eno največjih baročnih čudes, je med letoma 1723 in 1730 postavil saški volilni knez in poljski kralj Avgust, ki je rad zapravljal za dragocene predmete in umetnine.

Dragocenosti so sedaj na ogled v dveh sekcijah - v Zgodovinskem zelenem svodu, ki leži v avtentično obnovljenih prostorih v pritličju dresdenskega gradu, in v Novem zelenem svodu nadstropje višje, ki gosti še posebej dragocene posamične predmete.

Eden izmed najbolj dragocenih predmetov zakladnice, 41-karatni zeleni diamant, je trenutno na razstavi v Metropolitanskem muzeju v New Yorku.

Med zakladi Zelenega svoda pa je na primer tudi 684-karatni safir, ki je bil darilo ruskega carja Petra I.

To je drugi drzni vlom v Nemčiji v zadnjih letih. Leta 2017 so namreč nepridipravi iz berlinskega muzeja Bode odnesli 100-kilogramski, 24-karatni zlatnik.