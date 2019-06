Umrla ameriška umetnica in dedinja Gloria Vanderbilt

Ameriška oblikovalka in umetnica Gloria Vanderbilt je danes umrla, je sporočil njen sin Anderson Cooper. Ena najbogatejših dedinj v zgodovini ZDA je bila stara 95 let, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Gloria Vanderbilt je bila izjemna ženska, ki je ljubila življenje, in ga živela pod lastnimi pogoji," je povedal voditelj televizije CNN Cooper. "Bila je slikarka, pisateljica in oblikovalka, a tudi izjemna mati, žena in prijateljica," je dejal.

Rodila se je 20. februarja 1924 aristokratu Reginaldu Claypoolu Vanderbiltu in Glorii Lauri Mercedes Morgan. Oče je nekaj več kot leto dni po njenem rojstvu zaradi zastrupitve z alkoholom umrl in ji zapustil več milijonov vreden skrbniški sklad. Oče je bil namreč potomec nizozemskih in angleških baronov, ki so ukvarjali s transportom.

V Parizu jo je vzgajala varuška

Njena mati, ki je upravljala s skladom, jo je kot deklico poslala v Pariz, kjer jo je vzgajala varuška.

Vanderbiltova, ki je veljala za modno ikono, se je prvič poročila že pri 17 letih, nato pa je še trikrat skočila v zakonski stan. Dva sinova je imela z dirigentom Leopoldom Stokowskim, dva pa z Wyattom Emoryjem Cooperjem.