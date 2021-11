Umrl zadnji južnoafriški predsednik iz časa apartheida de Klerk

"Z največjo žalostjo mora fundacija FW de Klerk sporočiti, da je bivši predsednik FW de Klerk umrl mirno na svojem domu v Fresnayu zgodaj zjutraj," so sporočili in dodali, da je trpel za malignim mezoteliomom. Da ima raka, je De Klerk sporočil na svoj rojstni dan 18. marca letos.

De Klerk je zaslovel po svojem govoru 2. februarja 1990, ko je napovedal odpravo prepovedi Afriškega nacionalnega kongresa (ANC) in drugih gibanj za svobodo. V istem govoru je ukazal tudi izpustitev ikone boja proti apartheidu Mandele, ki je bil zaprt 27 let.

