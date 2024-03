Nekdanja britanska predsednica vlade Theresa May je danes napovedala, da se na prihajajočih parlamentarnih volitvah ne bo potegovala za ponovno izvolitev. S tem se je pridružila doslej že 63 poslancem vladajoče konservativne stranke, ki so napovedali, da se ne bodo potegovali za vnovično izvolitev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"V čast in privilegij mi je bilo zadnjih 27 let kot poslanka služiti vsem v volilnem okrožju Maidenhead," je May dejala za lokalni časopis Maidenhead Advertiser.

A kot je dejala, ji delo na področju boja proti sodobnemu suženjstvu in trgovini z ljudmi jemlje vse več časa. "Zaradi tega sem po tehtnem premisleku ugotovila, da ne bom več mogla opravljati svojega dela kot poslanka na način, za katerega menim, da je pravilen, in ki si ga moji volivci zaslužijo," je dodala.

Prepričana, da lahko konservativci zmagajo

Prepričana je, da lahko konservativci zmagajo na prihajajočih volitvah, čeprav jim javnomnenjske raziskave napovedujejo poraz.

May je volilno okrožje Maidenhead v jugovzhodni Angliji zastopala od leta 1997, v burnem obdobju med letoma 2016 in 2019, ko se je Velika Britanija pogajala o izstopu iz Evropske unije, pa je bila predsednica vlade.

Je tudi najbolj odmevno ime med sedaj že 64 torijci, ki so napovedali, da ne bodo ponovno kandidirali za svoje poslanske sedeže. Skupno je sicer že sto od 650 poslancev parlamenta izjavilo, da se ne bodo potegovali za ponovno izvolitev.