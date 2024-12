Stopnjevanje spopadov med jemenskimi hutijevci in Izraelom

Pregled pomembnejših dogodkov dneva:



9.45 ZN po izraelskih napadih na Jemen izrazili zaskrbljenost in pozvali k zadržanosti

Guterresa skrbi nevarnost nadaljnjega zaostrovanja v regiji in znova poziva vse vpletene strani k prenehanju vojskovanja in zadržanosti, je sporočil tiskovni predstavnik generalnega sekretarja ZN Stephane Dujarric.

Kot je pojasnil, Guterres opozarja, da "letalski napadi na pristanišča v Rdečem morju in letališče v Sani predstavljajo resno tveganje za humanitarne operacije v času, ko na milijone ljudi potrebuje življenjsko pomembno pomoč," poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Vodja ZN je ob tem obsodil tudi hutijevske upornike zaradi "leto dolgega zaostrovanja (...) v Rdečem morju in regiji, ki ogroža civiliste, stabilnost regije in svobodo pomorske plovbe".

Izraelska vojska je trdila, da so bili njeni napadi odgovor na napade hutijevskih upornikov na Izrael. V sredo so bili namreč iz Jemna nad Izrael izstreljeni dva brezpilotna letalnika in balistična raketa, pred tem pa so hutijevci v soboto izstrelili raketo na Tel Aviv, pri čemer je bilo ranjenih 16 ljudi.

Tarče četrtkovih izraelskih napadov so bili med drugim energetska infrastruktura v Hodejdi, vojaška baza Al Dajlami in bližnje letališče v Sani, kjer se je v času napada nahajal generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Ghebreyesus v napadu ni bil ranjen. Je pa izraelska vojska poškodovala enega od članov njihove posadke, je vodja WHO sporočil na omrežju X in dodal, da je tudi drugo osebje ZN na varnem.

Jemenski uporniki od začetka vojne v Gazi 7. oktobra lani občasno izstreljujejo rakete in drone proti Izraelu, z napadi na tovorne ladje pa so večkrat tudi povzročili motnje v prometu na ključni pomorski poti v Rdečem morju in Adenskem zalivu. Kot motiv za vsa našteta dejanja navajajo solidarnost s Palestinci v Gazi, ki trpijo zaradi izraelske ofenzive.