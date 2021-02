Nemška podjetja pričakujejo, da bodo omejitve javnega življenja in njihovega poslovanja zaradi pandemije trajala še 7,4 meseca in da se njihovo poslovanje v normalne tirnice ne bo vrnilo še 10,3 meseca, je pokazala zadnja raziskava münchenskega inštituta Ifo.

"Obe številki sta le rahlo nižji kot decembra. Cepilna kampanja še nima odločilnega vpliva," je, kot so ta teden sporočili iz Ifa, dejal vodja raziskav pri inštitutu Klaus Wohlrabe.

Razlike po posameznih panogah so majhne. V proizvodnji omejitve javnega življenja pričakujejo še 7,4 meseca in normalizacijo poslovanja v 10,2 meseca, v storitvah omejitve javnega življenja še 7,5 meseca in normalizacijo poslovanja v 10,6 meseca, v trgovini omejitve javnega življenja še 7,2 meseca in normalizacijo poslovanja v 9,3 meseca in v gradbeništvu omejitve javnega življenja še 7,3 meseca in normalizacijo poslovanja v 10,4 meseca. (STA)