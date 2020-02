Slovenskega popotnika so v Kolumbiji oropali #video

Oliver Tič, bolje znan kot Oli the Walker, je popotnik, ki je v le 175 dnevih prepešačil 6840 kilometrov dolgo pot v ZDA od zahodne do vzhodne obale, pri tem pa prečkal kar deset zveznih držav. Na poti je bil sam, spremljal ga je le voziček z imenom Will. Tič, ki sicer prihaja iz Slovenskih Konjic, je tudi dobrodelen. Sodeloval je namreč na 24-urnem pohodu za dober namen, kjer so zbirali denar za nujno potrebne terapije bolne deklice.

Peš po najdaljši cesti na svetu

Trenutno se nahaja v Kolumbiji, saj je predlani krenil na novo, 27 tisoč kilometrov dolgo pot po Panamerica Highway, ki jo je začel na jugu Argentine, končal pa naj bi jo na Aljaski. Tudi tokrat je s seboj vzel Willa, pot pa naj bi prehodil v treh do štirih letih. Dogajanje deli na družbenih omrežjih, med drugim snema tudi vloge in jih sproti objavlja na svojem kanalu na družbenem omrežju YouTube.

Pozimi je naletel na nebogljeno psičko, ki je ležala na pločniku sredi mesta. Peljal jo je k veterinarju, ko pa je ozdravela, sta pot nadaljevala skupaj.

Na poti je posvojil psičko Carlitos, ki ga zdaj spremlja. Foto: Facebook

Oropali so ga na domnevno varnem mestu

Pred kratkim je na svojem profilu na družbenem omrežju Facebook objavil videoposnetek, v katerem opisuje, kako so ga oropali. Vse skupaj se je dogajalo na mestu, blizu restavracije v Kolumbiji, kjer naj bi bilo varno šotoriti. Tam je Tič postavil šotor, v roku pol ure pa so se pojavile tri ženske, ki so ga spraševale o njegovem popotovanju, kmalu pa so pričele postavljati nenavadna vprašanja, in sicer jih je zanimalo, kako komunicira s prijatelji in družino, ali ima kakšno tujo valuto in podobno. Takrat so mu postale sumljive, zato je rekel, da nima ničesar drugega kot kolumbijske pese, čeprav je imel pri sebi ameriške dolarje. Predvideva, da je njihov obisk povezan s kasnejšim razpletom.

Ponoči je namreč slišal ropotanje, zato se je zbudil in videl tri moške, ki so se sklonili k šotoru in mu ukazali, naj ga odpre. Pri tem so vpili, oboroženi pa so bili z noži in mačeto. Ob vsem dogajanju je Tiču iz denarnice uspelo pravočasno vzeti vse bančne kartice in jih skriti, ni mu pa uspelo obdržati potnega lista, mobilnega telefona in kolumbijskih pesov v vrednosti 150 evrov.

Svojo pot proti Aljaski bo kljub vsemu nadaljeval. Foto: Facebook

Zaradi ropa nadaljevanje poti pod vprašajem

Dogodek je prijavil policiji, ki mu je izročila potrdilo o kraji dokumentov, ima pa tudi kopijo potnega lista. Pomoč bo poiskal na migracijskemu uradu, stopil pa je v stik tudi z veleposlaništvom, a vseeno dvomi, da bo zadano pot lahko nadaljeval. Kljub neljubemu dogodku pa je še vedno mnenja, da večina ljudi v Kolumbiji ni slabih, vendar preprosto ni imel sreče.

V zadnji objavi na svojem profilu na Facebooku je napisal, da bo svojo pot proti Aljaski v vsakem primeru nadaljeval. V najslabšem primeru bo moral po nov potni list v Slovenijo, vendar se bo potem vrnil v Kolumbijo, od koder bo nadaljeval svojo pot. V objavi je izrazil hvaležnost vsem, ki mu pomagajo, tako finančno kot pri iskanju rešitev. ''Niti v sanjah si ne bi mislil, da se bo odzvala vsa Slovenija!!''.