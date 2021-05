Simpatične šape z dodatnimi dvanajstimi prstki - zelo posebno leglo potepuške mačke

Potepuhinjo Martho so pred nekaj tedni opazili blizu upokojenskega naselja. Medtem ko so skušali najti lastnika, so zanjo skrbeli in jo hranili tamkajšnji prebivalci. Ker odziva ni bilo, so jo odpeljali v mačje zavetišče v Gosport in Martha je tam kmalu skotila štiri mladičke.

Adorable trio of kittens born with total of twelve extra toes https://t.co/9HgcomButh — The Independent (@Independent) May 27, 2021

"Mucki so stari dobre tri tedne, trije od štirih so polidaktilni mucki, kar pomeni, da imajo na šapah večje število prstov, kot je običajno. Navadno imajo na sprednjih šapah pet prstov in na zadnjih nogah štiri nožne prste, skupaj torej 18. Toda Martha in njeni štirje mladički imajo skupaj kar 102 prstka, in ne običajnih 90," je ob tem prikupnem dogodku povedala oskrbnica v mačjem zavetišču Kate Stapleford.

"Mačji mladički so nam vedno v veselje, a imeti kar tri polidaktilne mladičke, je izjemno nenavadno. Vzgojila sem že več samskih mačk, ki so bile polidaktilne, a še nikoli nisem skrbela za kar tri hkrati," je še dejala Staplefordova.

Polidaktilija je genetska motnja, a ta deformacija ne vpliva na zdravje in počutje mačk in je večinoma neškodljiva.