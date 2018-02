"Putinov kuhar" naj bi vodil ruske plačance v Siriji

Washington Post je poročal, da so Prigožina posneli med pogovori s predstavniki ruske in sirske vlade glede napada sil sirskega predsednika Bašarja Al Asada na položaje uporniških Demokratičnih sil Sirije. V napadu so sodelovali tudi ruski plačanci, med uporniki pa so bili ameriški vojaki.

Prigožin naj bi sirskim uradnikom povedal, da je od ministrstva dobil zeleno luč za hitro in močno pobudo v začetku februarja. Okoli 500 sirskih vojakov in ruskih plačancev je potem 7. februarja s tanki, topovi in raketami prodiralo proti uporniški bazi, Američani so nemudoma poklicali na pomoč bojna letala in helikopterje.

Po koncu boja so Američani našli nekaj sto trupel nasprotnikov, ranjen pa je bil le en sirski upornik. Tako je spopad opisala tiskovna predstavnica Pentagona Dana White. Rusija je sprva vpletenost zanikala, kasneje pa priznala nekaj mrtvih in ranjenih, ki so jih prepeljali na zdravljenje v Rusijo. Ameriški obveščevalci so prepričani, da je Prigožin vodja ruskih plačancev v Siriji.

Pošiljal jih je tudi v Ukrjajino

Ameriška tiskovna agencija AP navaja, da je Prigožin pošiljal plačance tudi v Ukrajino prek podjetja Wagner Group, ki je pod ameriškimi sankcijami. Njegovo podjetje Evro Polis naj bi imelo pogodbo s sirsko državno naftno družbo, da mu pripade 25 odstotkov načrpane nafte in plina z nahajališč, ki jih zavzamejo in zavarujejo ruski plačanci.

56-letni Prigožin je obiskoval šolo za nadarjene športnike, kmalu pa je prišel navzkriž z zakonom, saj je pri 18 letih vodil verigo prostitucije in ropal. Obsojen je bil na devet let zapora. Na prostosti je začel prodajati hot doge, se širil in konec 90. let že imel v lasti več dragih restavracij, v katere je zahajal tudi Putin.

Konec 90. let prejšnjega stoletja je že dobil naziv "Putinov kuharski mojster". Leta 2010 naj bi njegova podjetja začela brez težav dobivati dobičkonosne pogodbe z rusko vojsko. Preiskava ruske zvezne agencije proti monopolom se je novembra na hitro končala. Prigožin naj bi danes imel več sto milijonov dolarjev.

Posebni tožilec za preiskavo ruskega vpletanja v ameriške volitve ga je dal na seznam obtoženih Rusov kot šefa tako imenovane tovarne računalniških trolov. To je podjetja Internet Research Agency, kjer so proizvajali lažne novice. Najprej za potrebe domačega trga, od leta 2014 pa so dejavnosti razširili v ZDA.