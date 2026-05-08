Nevarni vozniki na naših cestah

Policisti Postaje prometne policije Celje so v sodelovanju s postajami prometnih policij Maribor, Ljubljana in Murska Sobota, predstavniki Fursa, cestninskimi nadzorniki in podjetjem Cestel v četrtek izvedli poostren nadzor nad vozniki tovornih vozil in avtobusov. Zaznali so več različnih kršitev.

Nadzor so usmerili v preverjanje tehnične brezhibnosti vozil, naloženosti in ustrezne pritrditve tovora ter spoštovanja predpisov s področja socialne zakonodaje glede obveznih počitkov in delovnega časa voznikov. Ustavili in kontrolirali so 35 tovornih vozil in avtobusov ter 12 vozil za prevoz nevarnega blaga. Skupaj so zaznali 35 različnih kršitev, od tega 14 kršitev s področja socialne zakonodaje.

Iz prometa izločili sedem voznikov tovornjakov

Izstopal je primer voznika tovornega vozila, ki je prirejal podatke o času trajanja vožnje. Zaznali so tudi več tehničnih pomanjkljivosti na tovornih vozilih, eno vozilo je bilo preobremenjeno, pri dveh tovornih vozilih je bil tovor nepravilno naložen oziroma neustrezno zavarovan. Zaradi ugotovljenih nepravilnosti so iz prometa izločili sedem tovornih vozil.

Še vedno preveč prehitrih voznikov

Vzporedno so izvajali tudi meritve hitrosti in nadzor nad spoštovanjem varnostne razdalje. Pri tem so ugotovili 52 kršitev, od tega sedem prekoračitev največje dovoljene hitrosti. Posebej je izstopal voznik osebnega avtomobila, ki je vozil s hitrostjo 201 kilometer na uro. Vozniku motornega kolesa, ki je prekoračil hitrost vožnje, so zaradi vožnje z neveljavnim vozniškim dovoljenjem motorno kolo zasegli.

Policisti še vedno ugotavljajo, da številni vozniki kljub opozorilom ne upoštevajo predpisane varnostne razdalje. Tudi zaradi tega sta se v četrtek na odseku Slovenske Konjice–Dramlje zgodili dve prometni nesreči.

"Avtocesta A1 spada med prometno najbolj obremenjene cestne povezave v Sloveniji. Zaradi nadaljevanja del na odseku Slovenske Konjice–Dramlje bodo tudi v prihodnje zastoji, zato vse voznike ponovno pozivamo, naj vozijo na ustrezni varnostni razdalji, spoštujejo omejitve hitrosti in določila socialne zakonodaje, predvsem pa naj na pot odhajajo spočiti," policisti s Policijske uprave Celje še sporočajo vsem voznikom.