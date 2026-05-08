Štajerska avtocesta vzela življenje 36-letnega motorista

Zaradi prometne nesreče je bila v četrtek dalj časa zaprta štajerska avtocesta med Lukovico in Krtino proti Ljubljani. Nastal je daljši zastoj.

Nesreča se je na štajerski avtocesti med Lukovico in Krtino v smeri Ljubljane zgodila okoli 11.30, v njej pa je umrl 36-letni motorist, so sporočili z Generalne policijske uprave.

Prometna nesreča se je zgodila zaradi neprilagojene hitrosti vožnje motorista, ki je izgubil nadzor nad vozilom, trčil v zaščitno ograjo in posledično padel. V trčenju se je motorist tako hudo poškodoval, da je na kraju umrl.

Zaradi nereče je bila na tem delu dalj časa zaprta štajerska avtocesta v smeri Ljubljane in prehitevalni pas v smeri Celja.

Obvoz je potekal po regionalni cesti. Za osebna vozila je bil obvoz možen skozi Tuhinjsko dolino in Zasavje.

Popoldne spet počilo



Nekaj pred 14. uro pa je v bližini izvoza Slovenske Konjice spet prišlo do nesreče, ko je trčilo več osebnih vozil. Gasilci so zavarovali kraj dogodka, s tehničnim posegom rešili ujete osebe iz vozil. Reševalci so pet poškodovanih oseb oskrbeli ter prepeljali v Splošno bolnišnico Celje.



Gasilci Prostovoljnih gasilskih društev Slovenske Konjice in Slovenska Bistrica so poleg pomoči poškodovanim odklopili akumulatorje, sanirali cestišče ter nudili pomoč ostalim službam, ki so bile na kraju dogodka.



Promet je bil na tem delu avtoceste oviran, nastal je zastoj, ki pa se je po poročanju prometnoinformacijskega centra že sprostil.