Nekdanjemu predsedniku vlade Federacije BiH štiri leta zapora

Nekdanji predsednik vlade Federacije BiH Fadil Novalić je medijem potrdil, da je bil zaradi zlorabe položaja pri nakupu sto medicinskih ventilatorjev iz Kitajske v času epidemije covid-19, pravnomočno obsojen na štiri leta zaporne kazni. Vrednost spornega nakupa ventilatorjev in zaščitne opreme je bila več kot 6,7 milijona evrov.

Fadil Novalić bo moral v zapor, ker je prizivni senat sodišča v BiH potrdil sodbo, s katero je bil skupaj z nekdanjim direktorjem federalne uprave civilne zaščite Fahrudinom Solakom in direktorjem kmetijskega podjetja F.H. Srebrna malina, ki je uvozilo ventilatorje, Fikretom Hodžićem, spoznan za krivega zlorabe nabave ventilatorjev med pandemijo covid-19.

To informacijo je medijem v BiH potrdil Novalić, čeprav državno sodišče pravnomočne sodbe uradno še ni objavilo. "Res je, uradno še nismo prejeli sodbe, a so mi sporočili, da je sodba potrjena. Sedaj sledi izvršitev sodbe. Da, grem v zapor," je za Federalno televizijo dejal Novalić, poroča Aljazeera.

Ventilatorji so bili neuporabni

Po zdaj pravnomočni sodbi je Novalić obsojen na štiri leta zapora, Solak na šest let zapora, Hodžić pa bo moral v zaporu preživeti pet let. Poleg tega mora njegovo podjetje v proračun vrniti okoli 694.747 KM protipravnega dobička in plačati še 200.000 KM kazni.

Novalić je bil obsojen zaradi zlorabe položaja in pooblastil, Solak pa zaradi ponarejanja in uničenja uradnih listin.

Afera z ventilatorji je izbruhnila maja 2020, ko so izvedenci v BiH ugotovili, da sto ventilatorjev in zaščitne opreme iz Kitajske, ki jih je Federacija BiH kupila zaradi pandemije covida-19, ne izpolnjuje tehničnih pogojev za uporabo v bolnišnicah. Več ventilatorjev, ki so jih preizkusno namestili v bolnišnicah, se je izkazalo za neuporabne, ker niso zagotavljali potrebnega odmerka kisika.