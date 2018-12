Na Islandiji pri padcu vozila z mostu trije mrtvi

V avtomobilu, ki je padel šest metrov globoko v strugo reke Nupsvotn, je bilo sedem ljudi, od katerih trije niso preživeli nesreče, so pojasnili na policiji. Preostale štiri so s helikopterjem prepeljali v bolnišnico v Reykjaviku, so dodali. Ti so po poročanju lokalnih medijev v kritičnem stanju.

Policija je potrdila, da so najmanj štirje udeleženci nesreče britanski državljani, mediji pa navajajo, da so bili vsi potniki v vozilu toyota land cruiser Britanci. Britansko veleposlaništvo na Islandiji je sporočilo zgolj, da so bili v avtomobilu tudi Britanci.

Vzrok nesreče še ni znan, bi se pa lahko zgodila zaradi poledice, saj je bilo zjutraj mrzlo.

Most nad reko Nupsvotn je dolg 420 metrov in je eden od številnih mostov na Islandiji z enim voznim pasom, ki veljajo za nevarne.