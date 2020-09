Kako se lahko Evropa izogne najhujšemu

Če so države še v začetku širjenja novega koronavirusa uvajale karantene in ugašale javno življenje, je način boja v drugem valu nekoliko drugačen. Agresivno testiranje, zaščitne maske, prepoved združevanja in karantena le za določena mesta ali pokrajine so orožja, s katerimi se oblasti borijo proti širjenju virusa. Dober primer, kako to deluje, prihaja iz Avstralije. Tam so zaradi porasta okužb oblasti stroge omejitve uvedle le za eno zvezno državo, drugje po Avstraliji pa je življenje nemoteno teklo naprej.

V zadnjem mesecu oziroma dveh so v Avstraliji že drugič uspešno zajezili širjenje novega koronavirusa. Kaj bi se lahko evropske države in ZDA naučile iz tega in kako bi lahko tudi same uspešno zajezile novi val okužb?

Prvi val so uspešno zatrli, a sledil je večji drugi

Prve okužbe so v tej 25-milijonski državi na južni polobli potrdili konec februarja, marca pa so novi koronavirus odkrili tudi pri več kot 500 ljudeh dnevno. S strogimi ukrepi in ustavitvijo javnega življenja jim je nato epidemijo za nekaj mesecev uspelo uspešno ukrotiti.

Julija pa so se morali tudi v Avstraliji spoprijeti s ponovnim porastom okužb. Konec meseca so v enem dnevu potrdili več kot 700 novih primerov in s tem presegli številke iz prvega vala. A jim je z odločnim ukrepanjem in obsežnim testiranjem uspelo v dveh mesecih zajeziti tudi drugi val epidemije.

Foto: worldometers.info

Policijska ura za Melbourne

Večino novih primerov so v drugem valu odkrili v zvezni državi Viktorija, katere prestolnica je Melbourne. Zaradi eksponentne rasti števila potrjenih primerov so za to zvezno državo in Melbourne ponovno uvedli strogo karanteno. Za več tednov so uvedli policijsko uro, ki je veljala od 20. ure zvečer do 5. ure zjutraj. Sosednje države, ki so imele zelo malo ali nič primerov, so meje z Viktorijo zaprle.

Svoje domove so lahko zapustili le za nakupovanje in rekreacijo

Prebivalci Melbourna so lahko svoje domove zapustili le za nakupovanje, nujna dela in rekreacijo, povsod so strogo zapovedali nošenje mask. V drugih zveznih državah je življenje ob upoštevanju nekaterih ukrepov medtem teklo bolj ali manj po ustaljenih tirnicah.

Označili so ga za diktatorja, a podatki kažejo, da je ukrepal pravilno

Ko je premier zvezne države Viktorija Daniel Andrews, sicer levosredinski laburist, razglasil te ukrepe, je bil deležen številnih kritih z desne, da je diktator in da državo spreminja v gulag. A Andrews zaradi strogih ukrepov ni izgubil zaupanja prebivalcev, piše CNN.

Foto: Reuters

Da ukrepi niso bili pretirani, kažejo tudi podatki. V nedeljo so v zvezni državi potrdili le 11 novih primerov okužbe. Za primerjavo, še avgusta so v enem dnevu v tej zvezni državi potrdili kar 670 novih okužb. Zaradi boljše epidemiološke slike bodo prihodnji teden začeli rahljati ukrepe.

Posameznim primerom lahko ponovno sledijo

Primer iz avstralske Viktorije kaže, da so lahko karantene, omejene na določena območja, izredno učinkovite v boju z novim koronavirusom. V zvezni deželi so s tem zmanjšali število novih okužb, sprostili pritisk na bolnišnice in zdravstveno osebje, predvsem pa spet omogočili, da bodo lahko posameznim primerom bolj dosledno sledili in testirali ljudi, še piše CNN.

V Madridu karantena za skoraj milijon ljudi

Delne karantene za posamezno mesto ali območje pa so zdaj, ko se evropske države borijo z drugim valom, uvedli tudi v nekaterih državah na stari celini. V Španiji so, na primer, ta teden zaradi hitrega širjenja virusa za 14 dni zaprli šest mestnih četrti v Madridu in nekaj okoliških krajev, kjer skupaj živi skoraj milijon ljudi.

Foto: Reuters

Prebivalci lahko svojo četrt zapustijo le za odhod v službo ali šolo, obisk zdravnika ali če morajo na sodišče. Se pa lahko prosto gibajo znotraj svojega mesta oziroma četrti, kjer so sicer zaprli parke in druženja omejili na največ šest ljudi. Podoben ukrep so uvedli tudi na Ibizi, kjer so zaprli manjše mesto Sant Antoni.

Nova Zelandija se je izolirala od sveta

Povsem drugačen pristop od večine držav pa je izbrala Nova Zelandija. Prve vnose virusa v državo so maja uspešno zajezili, nato pa državo zaprli pred prihodi iz tujine. Vsi, ki so želeli vstopiti v državo, so morali v obvezno karanteno. Kar sto dni na Novi Zelandiji med ljudmi niso potrdili nobene okužbe, nato pa so odkrili nekaj okužb, ki naj bi bile povezane z zaposlenimi, ki so delali z ljudmi v karanteni. Avgusta so ponovno uvedli stroge ukrepe, v zadnjih dneh pa jih počasi sproščajo.