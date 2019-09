Johnson v Dublinu za brexit z dogovorom

Znova je sicer poudaril, da bo Združeno kraljestvo iz Unije izstopilo 31. oktobra, in sicer z dogovorom ali brez. Je pa dejal, da ostaja pot, ki bi zadovoljila tako želje Britancev in obenem dala Irski zagotovila, ki jih potrebuje.

"Morda danes zjutraj še ni popolnega preboja, a si bomo prizadevali za to," je dejal Boris Johnson po poročanju tujih tiskovnih agencij.

Za Johnsona je najbolj sporno irsko varovalo, ki naj bi preprečilo uvedbo nadzora na meji na Irskem otoku. Britanski premier želi varovalo odstraniti iz ločitvenega sporazuma, ker zanj pomeni ujetost Velike Britanije v EU. Unijo je zato že pozval k umiku varovala iz izstopnega sporazuma, vendar je EU možnost pogajanj o tem vprašanju izključila.

A v primeru brexita brez dogovora grozi uvedba nadzora na meji med Irsko in Združenim kraljestvom oziroma Severno Irsko.

Premierja naj bi govorila o posebnem varovalu za Severno Irsko

Irski premier Leo Varadkar je dejal, da je Dublin "odprt za alternative irskemu varovalu", da pa morajo te biti realne. Ob tem je ponovil stališče irske vlade, da brez irskega varovala ne bo dogovora z EU. Po poročanju je Varadkar pred pogovori z Johnsonom še dejal, da še niso prejeli alternativnega predloga.

Čeprav je Varadkar v nedeljo za irske medije dejal, da od današnjih pogovorov z Johnsonom ne pričakuje preboja, mediji danes poročajo, da naj bi premierja govorila o posebnem varovalu za Severno Irsko.

Britanski parlament bo danes začasno prekinil delo

Britanski parlament bo nocoj za pet tednov prekinil delo, in sicer po glasovanju o razpisu predčasnih volitev. Premier se je za prekinitev dela parlamenta odločil, da bi preprečil poslansko blokado njegove strategije glede brexita.

Tiskovni predstavnik premierja Johnsona je dodal, da bo odločitev o prekinitvi dela parlamenta stopila v veljavo ne glede na izid novega glasovanje o razpisu predčasnih parlamentarnih volitev, ki ga je zahteval Johnson.

Johnson je konec avgusta predlagal začasno prekinitev dela parlamenta, ki da je potrebna, da bi predstavil novo agendo notranje politike. Kraljica Elizabeta II. je prekinitev odobrila. Trajala naj bi do 14. oktobra, le dva tedna pred predvidenim izstopom Združenega kraljestva iz Evropske unije.

Foto: Reuters

Čas prekinitve, kot tudi njegovo daljše trajanje od običajnega, je med poslanci vseh strank vzbudil nezadovoljstvo. Kritiki Johnsona obtožujejo kršitve ustave.

Poslanci, ki nasprotujejo izstopu države iz EU brez dogovora, premierja obtožujejo, da je namen prekinitve dela parlamenta zajeziti njihove napore, da bi tak izstop preprečili. Nekaj poslancev se je tudi obrnilo na sodišče, a so bili doslej neuspešni. Odločitev se je maščevala Johnsonu, saj je privedla do tega, da so opozicijski poslanci in uporniški poslanci iz vrst konservativcev dosegli sprejem zakona o preprečitvi brexita brez dogovora.

Zakon od Johnsona zahteva, da bo moral EU zaprositi za trimesečno preložitev izstopa, ki je predviden za 31. oktober, če poslanci do 19. oktobra ne bodo potrdili ločitvenega dogovora ali pa potrdili odhoda Združenega kraljestva iz povezave brez dogovora.

Zakon naj bi po pričakovanjih danes formalno potrdila kraljica

Na upor v svoji stranki je Johnson odgovoril z izključitvijo 21 poslancev iz stranke, med njimi tudi vnuka Winstona Churchilla. Na volitvah tudi ne smejo kandidirati kot člani konservativne stranke. To je sprožilo nov upor, tako da je več ministrov izstopilo iz vlade in stranke. Med njimi je bila tudi ministrica za delo in pokojnine Amber Rudd.

Sicer ni pričakovati, da bi parlament danes podprl razpis predčasnih volitev 15. oktobra. Predlog za potrditev potrebuje podporo dveh tretjin poslancev, opozicijski poslanci pa so danes že potrdili, da ga ne bodo podprli. To pomeni, da bi poslanci lahko o predčasnih volitvah znova odločali šele po vrnitvi v poslanske klopi, kar pomeni, da bi jih lahko pripravili šele konec novembra, poroča britanski BBC.