Izrael vzpostavlja prvo novo judovsko naselbino po letu 1991

Izrael je danes na Zahodnem bregu začel vzpostavljati prvo novo judovsko naselbino po več kot 25 letih. Mobilne hiše so pripeljali na kraj, ki bo postal Amihai, prva nova judovska naselbina z dovoljenjem izraelske vlade od leta 1991.

Foto: Reuters

Od leta 1991 so namreč judovske naselbine vzpostavljali brez dovoljenj vlade, potem pa so jih za nazaj legalizirali, obstoječe naselbine pa širili.

Amihai leži nedaleč od naselbine Šilo na severu Zahodnega brega, palestinskega ozemlja, ki ga izraelska vojska zaseda že pol stoletja.

Vse naselbine so sicer po mednarodnem pravu nezakonite, vendar pa Izrael ločuje med tistimi, ki jih sankcionira, in med tistimi, ki jih ne.

V novem naselju bo živelo okoli 40 družin

Novo naselbino gradijo za okoli 40 družin, ki so jih izgnali iz Amone, skupnosti, ki so jo zgradili brez dovoljenja vlade, uničili pa februarja lani. Naselje so uničili po razsodbi vrhovnega sodišča, da je bilo zgrajeno na zasebnem palestinskem zemljišču, ki pa je naletela na močne kritike številnih članov desne vlade.

Izraelski priseljenci, ki imajo Zahodni breg za izraelskega, naj bi se v novo naselbino naselili čez kak mesec.

Prav judovske naselbine so sicer po mnenju Združenih narodov največja ovira za dosego miru med Izraelci in Palestinci.

Na Zahodnem bregu in v Vzhodnem Jeruzalemu sicer v teh naselbinah živi več kot 600 tisoč Izraelcev.