Hrvaški sabor sprejel reformo pokojninske zakonodaje

Moški in ženske, ki ne bodo imeli polne delovne dobe, bodo morali od leta 2033 delati do 67. leta starosti. Foto: Reuters

Hrvaški sabor je po današnji razpravi o dopolnilih spremenil šest zakonov iz pokojninskega svežnja, ki jih bodo uveljavili s 1. januarjem 2019. Med drugim bodo morali od leta 2033 tako moški kot ženske, ki ne bodo imeli polne delovne dobe, delati do 67. leta. Pet let predčasne upokojitve bo pomenilo za 18 odstotkov nižje pokojnine.

Sveženj zakonov so poslanci v saboru sicer potrdili ob obstrukciji opozicijskih poslancev, ki so pred glasovanjem zapustili dvorano. Opozicija je bila nezadovoljna zaradi načina zavračanja njenih dopolnil kot tudi zaradi nejasnosti o kvorumu, ki so ga na koncu zagotovili trije nekdanji člani opozicijskih socialdemokratov (SDP).

Ti so po odhodu iz stranke naznanili, da bodo podpirali določene vladne politike. Z današnjo podporo vladnim predlogom pokojninskih in drugih zakonov so bivši poslanci SDP to tudi potrdili.

Upokojitvena starost se bo leta 2038 dvignila na 67 let

S prenovljenim zakonom so spremenil dosedanje določilo, da se bo upokojitvena starost leta 2038 dvignila na 67 let. S 67 leti starosti se bodo od leta 2033 upokojili tisti, ki ne bodo dosegli polne delovne dobe. Delavci z 41 leti delovne dobe pa se bodo lahko upokojili po 60. letu.

S 1. januarjem 2019 bodo pokojnine nižje za 0,3 odstotka za vsak mesec predčasne upokojitve, kar pomeni 18 odstotkov za pet let predčasne upokojitve. Koalicija je nekoliko omilila kazen za predčasno upokojitev, potem ko so v prvem predlogu predlagali 0,34 odstotka nižje pokojnine za vsak mesec predčasne upokojitve, kar bi pomenilo 20 odstotkov manj za pet let predčasne upokojitve.

Zakon še določa, da bodo vsem materam, ko bodo izpolnile pogoje za upokojitev, dodali po šest mesecev delovne dobe za vsakega rojenega ali posvojenega otroka. Tako imenovani demografski dodatek k delovni dobi bodo lahko uveljavili tudi očetje, ki bodo izkoristili več kot dva meseca očetovskega dopusta. S predvidenim ukrepom bodo pokojnine za starše višje za povprečno dva odstotka.

Predstavniki sindikatov kritični do sprememb

Po novem bodo upokojenci lahko delali štiri ure na dan in ob tem zadržali svoje pokojnine. Uporabniki drugega pokojninskega stebra bodo lahko izbirali, kako bodo uporabili svoje pokojnine. Lahko se odločijo samo za prvi steber ob dodatku 27 odstotkov za obdobje do leta 2002 ter 20,2 odstotka za poznejša nakazila ali pa za pokojnino iz obeh obveznih stebrov.

Opozicija je med drugim močno nasprotovala tudi možnosti, da pokojninski skladi lahko vlagajo v start-up podjetja, kar prav tako omogočajo zakonske spremembe. Hrvaška vlada pričakuje, da bodo s predlaganimi spremembami do leta 2040 v državnem proračunu privarčevali približno 11,3 milijarde kun oziroma 1,52 milijarde evrov.

Poleg opozicije so bili proti novi pokojninski zakonodaji tudi največji hrvaški sindikati, ki so po oktobrskih protestih napovedali pobudo za referendum proti predlaganim spremembam.