Evropski raziskovalci dosegli rekord v sproščeni fuzijski energiji

Cilj projekta, ki ga podpirajo Evropska unija, Japonska, ZDA, Kitajska, Indija, Južna Koreja in Rusija, je dokazati znanstveno in tehnološko izvedljivost pridobivanja fuzijske energije. Foto: UKAEA

Raziskovalci konzorcija EUROfusion, ki združuje 4.800 znanstvenikov iz vse Evrope, so z napravo Joint European Torus (JET) proizvedli rekordnih 59 megadžulov fuzijske energije. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, je ta dosežek najbolj nazoren prikaz potenciala fuzijske energije za zagotavljanje varne in trajnostne nizkoogljične energije.

Na JET, največji delujoči fuzijski napravi na svetu s sedežem na Upravi za jedrsko energijo Velike Britanije (UKAEA) v Oxfordu, so več kot podvojili prejšnji rekordni dosežek, ki je znašal 21,7 megadžula in je bil na isti napravi dosežen leta 1997. Rekord so dosegli v okviru skrbno načrtovane eksperimentalne kampanje konzorcija EUROfusion in odraža več kot dve desetletji napredka v fuzijskih raziskavah.

Glavni cilj kampanje je, da že v času gradnje večje in naprednejše fuzijske naprave Iter v Franciji priskrbi čim več znanstvenih podatkov v podporo njenemu delovanju. Iter je mednarodni fuzijski raziskovalni projekt s sedežem na jugu Francije.

Fuzija, proces, ki poganja zvezde, med njimi je tudi Sonce, obljublja skoraj neomejen in čist vir električne energije za dolgoročno uporabo z majhnimi količinami goriva, ki jih je mogoče pridobiti po vsem svetu iz poceni materialov. Je proces zlivanja atomov lahkih elementov pri visokih temperaturah, na primer vodika, kjer nastane helij in se sprosti ogromno energije v obliki toplote. Fuzija sama po sebi je varna, saj se fuzijska reakcija samodejno zaustavi, ko gre karkoli narobe.

Fuzijski eksperiment v napravi JET lahko ustvari plazmo s temperaturo do 150 milijonov stopinj Celzija, kar je desetkrat več kot v notranjosti Sonca. Doseže lahko pogoje, podobne tistim v Itru in v prihodnjih fuzijskih elektrarnah, in je edini delujoči tokamak na svetu, ki lahko uporablja fuzijsko mešanico goriva devterij-tricij, predvideno v fuzijskih elektrarnah.

Zaradi vse večje težnje po razogljičeni proizvodnji energije je uspeh v JET velik korak v razvoju fuzije kot varnega, učinkovitega, nizkoogljičnega vira energije v bitki s svetovno energetsko krizo, so ob dogodku zapisali v konzorciju.

Konzorcij EUROfusion sofinancira Evropska komisija in združuje 4.800 znanstvenikov, inženirjev, ekspertov in študentov iz vse Evrope, med njimi tudi slovenske raziskovalce, povezane v Slovenski fuzijski asociaciji.