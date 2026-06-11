Svet Evropske centralne banke (ECB) je danes skladno s pričakovanji trgov zvišal osrednje evrske obrestne mere. Dvignil jih je za 0,25 odstotne točke. Depozitna obrestna mera, ki je referenčna za evrsko denarno politiko, bo tako po novem pri 2,25 odstotka. Gre za prvi poseg v obresti po juniju lani in prvo zvišanje po septembru 2023.

Medtem ko bo depozitna obrestna mera po novem pri 2,25 odstotka, bosta obrestni meri za operacije glavnega refinanciranja in odprto ponudbo mejnega posojila pri 2,40 oziroma 2,65 odstotka. Nove obrestne mere bodo začele veljati 17. junija.

"Vojna na Bližnjem vzhodu ustvarja inflacijske pritiske, odločitev o zvišanju obrestnih mer pa je pravšnja tudi po več scenarijih, ki kažejo, kako bi se šok lahko razvijal in vplival na srednjeročne obete v evroobmočju," so odločitev za spremembe utemeljili v ECB.