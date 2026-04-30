V Frankfurtu se končuje seja sveta Evropske centralne banke (ECB). Gre za drugo zaporedno zasedanje, ki ga zaznamujejo vojna na Bližnjem vzhodu in njene posledice za inflacijo in gospodarstvo. Prav s tem povezane nejasnosti so trenutno najpomembnejši dejavnik negotovosti. V tem kontekstu sprememb evrske denarne politike ni pričakovati.

Tudi po današnji seji bo torej po pričakovanjih trgov depozitna obrestna mera, ki je referenčna za evrsko denarno politiko, ostala pri 2,00 odstotka. Na tej ravni je od junija lani.

A to ne pomeni, da osrednji organ evrske denarne politike trenutno deluje v načinu prostega teka. Izzivov je veliko, raven negotovosti je trenutno še posebej visoka.

Tokratno zasedanje je namreč drugo, ki poteka v znamenju vojne na Bližnjem vzhodu. Zaradi nje je narasla predvsem cena goriv, potencialno pa bi lahko v naslednjih korakih izraziteje vplivala tudi na druge sektorje.

Inflacija je marca že narasla, njena medletna stopnja se je s februarskih 1,9 odstotka dvignila na 2,6 odstotka. Najbolj so jo spodbujale storitve, sledili so energenti in hrana. Pri tem vsaj za zdaj osnovna inflacija, torej brez upoštevanja cen energije in hrane, z 2,2 odstotka ostaja blizu dvoodstotnega cilja ECB.

Cenovni šok se bo poznal z zamikom

A ob daljšem trajanju geopolitičnih napetosti na Bližnjem vzhodu bi bil inflacijski učinek lahko precej večji, nekateri opozarjajo, da se bo cenovni šok poznal z zamikom. Prav danes bo znana tudi prva ocena aprilske inflacije.

Svet ECB bo tako podrobno spremljal predvsem tekoče podatke, da z ukrepanjem bodisi ne bi zamudil bodisi se po drugi strani ne bi prenaglil in z dvigom obrestnih mer dodatno oslabil znova pešajočo gospodarsko dejavnost v evrskem območju.

Iz vrst članov sveta ECB prihajajo izjave, da časovnega pritiska ni. Vlagatelji bodo glede namigov za prihodnje delovanje pozorni na besede predsednice ECB Christine Lagarde.