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Avtorji:
M. T., STA

Torek,
16. 6. 2026,
16.39

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Natisni članek
Evropa Mario Draghi Evropska centralna banka ECB

Torek, 16. 6. 2026, 16.39

1 ura, 11 minut

Človek, ki dobro pozna evropske finance, svari Evropo: Čimprej ukrepajte!

Avtorji:
M. T., STA

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Mario Draghi | Draghi je bil od leta 2011 do 2019 predsednik ECB, v letih 2021 in 2022 pa predsednik italijanske vlade. Maja je prejel nagrado Karla Velikega za svoj prispevek k evropskemu povezovanju. | Foto Guliverimage

Draghi je bil od leta 2011 do 2019 predsednik ECB, v letih 2021 in 2022 pa predsednik italijanske vlade. Maja je prejel nagrado Karla Velikega za svoj prispevek k evropskemu povezovanju.

Foto: Guliverimage

Nekdanji predsednik Evropske centralne banke (ECB) Mario Draghi je v svoji novi knjigi o prihodnosti Evrope posvaril pred izgubo blaginje. Kot je dejal, mora Evropa ponovno najti gospodarsko rast, da bi branila svoje meje, vrednote in svobodo. Evropske države morajo sodelovati, poudarja Draghi v predgovoru h knjigi, ki je izšla danes.

"Priča smo eroziji temeljev naše blaginje"

"Evropa mora znova najti sposobnost rasti," je zapisal Draghi. Ponovna vzpostavitev močne gospodarske rasti po njegovem prepričanju ni le "vprašanje socialne pravičnosti in evropske identitete", temveč tudi nujna za to, da bi lahko "branili svoje meje in svojo politično neodvisnost, svojo svobodo".

"Priča smo eroziji temeljev naše blaginje," ugotavlja Draghi v knjigi, v kateri po poročanju tujih tiskovnih agencij oriše sliko EU pod gospodarskimi in geopolitičnimi pritiski.

Knjiga z naslovom Competere o sparire. Per un nuovo paesaggio europeo (Konkurirati ali izginiti. Za novo evropsko pokrajino), ki jo je izdala založba Rizzoli, združuje govore, ki jih je Draghi imel med letoma 2023 in 2025 in v katerih je analiziral aktualne mednarodne razmere.

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Draghi: Evropa postaja vse bolj odvisna in negotova

Evropa po Draghijevem mnenju postaja vse bolj odvisna in negotova ter izgublja vse več svobode, da sama odloča o svoji usodi. Poudarja, da Evropska unija obstaja zato, da varuje temeljne vrednote, kot so demokracija, svoboda, mir, pravičnost in blaginja.

"Če Evropa svojim državljanom ne more več zagotavljati teh vrednot, je izgubila svoj namen," opozarja 78-letni italijanski ekonomist, ki je prepričan, da je sodelovanje nujen pogoj, da se "demokracije Evropske unije soočijo s konkurenco drugih velikih sil, pa tudi da preživijo s tistimi vrednotami, ki so skozi leta opredeljevale to skupno (evropsko) identiteto".

Draghi je bil od leta 2011 do 2019 predsednik ECB, v letih 2021 in 2022 pa predsednik italijanske vlade. Maja je prejel nagrado Karla Velikega za svoj prispevek k evropskemu povezovanju.

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