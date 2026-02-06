Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R., STA

Petek,
6. 2. 2026,
10.00

inflacija obrestna mera gospodarska rast ECB Banka Slovenije Primož Dolenc

Dolenc: Nadaljnji koraki ECB še naprej odvisni od inflacijskih obetov

Svet ECB skladno s pričakovanji v četrtek še petič zapored ni spremenil osrednjih obrestnih mer za evrsko območje. Depozitna obrestna mera, ki je referenčna za evrsko denarno politiko, tako ostaja pri 2,00 odstotka, obrestni meri za operacije glavnega refinanciranja in odprto ponudbo mejnega posojila pa pri 2,15 oziroma 2,40 odstotka.

Svet ECB skladno s pričakovanji v četrtek še petič zapored ni spremenil osrednjih obrestnih mer za evrsko območje. Depozitna obrestna mera, ki je referenčna za evrsko denarno politiko, tako ostaja pri 2,00 odstotka, obrestni meri za operacije glavnega refinanciranja in odprto ponudbo mejnega posojila pa pri 2,15 oziroma 2,40 odstotka.

Foto: STA

Rast gospodarske aktivnosti v območju z evrom se nadaljuje, inflacija pa ostaja blizu cilja dveh odstotkov, je po odločitvi sveta ECB, da ne spremeni osrednjih evrskih obrestnih mer, dejal guverner Banke Slovenije Primož Dolenc. Kot je poudaril, bodo nadaljnji koraki banke še naprej osnovani na oceni inflacijskih obetov in spremljajočih tveganj.

Inflacija je bila januarja v območju z evrom glede na prvo oceno evropskega statističnega urada Eurostat 1,7-odstotna, kar je 0,3 odstotne točke manj kot decembra. Nižja inflacija je posledica močnega upada energetske inflacije in nekoliko nižje storitvene inflacije, pod vplivom katere se je osnovna inflacija januarja znižala na 2,2 odstotka, je v izjavi po četrtkovi odločitvi sveta Evropske centralne banke (ECB), da ne spremeni osrednjih evrskih obrestnih mer, zapisal Dolenc.

Gospodarska aktivnost ostaja odporna na šoke v mednarodnem okolju

Gibanje gospodarske aktivnosti območja z evrom je bilo v lanskem zadnjem četrtletju nekoliko ugodnejše od pričakovanj, saj se je realni BDP v primerjavi s četrtletjem prej povečal za 0,3 odstotka. Glede na dostopne mesečne podatke je k temu prispevala zlasti rast v storitvenih dejavnostih, medtem ko je aktivnost v predelovalnih dejavnostih ostala pod vplivom sprememb carinske politike, negotovosti in poslabšane konkurenčnosti.

Ob tem zadnji kazalniki gibanja proizvodnega sektorja nakazujejo relativno ugodne razmere tudi na začetku novega leta, saj je januarski indeks vodij nabav (PMI) z vrednostjo 51,3 ostal v območju zmerne rasti, je zapisal Dolenc.

Dodal je, da je bilo dogajanje na finančnih trgih zaznamovano s povečanimi geopolitičnimi negotovostmi. Kljub temu so od decembrskega zasedanja sveta ECB zahtevane donosnosti večine evrskih državnih obveznic zabeležile zelo majhne spremembe na račun ugodne makroekonomske slike, nihanja v segmentu državnih obveznic pa so ostala nizka.

Kreditni pribitki tako državnih kot tudi podjetniških obveznic ostajajo na zgodovinsko nizkih ravneh, medtem ko so se vrednosti osrednjih svetovnih delniških indeksov večinoma nekoliko zvišale.

Nespremenjene obrestne mere

Svet ECB se je na podlagi teh podatkov na četrtkovi seji odločil, da ponovno ohrani obrestne mere nespremenjene. Obrestna mera za mejni depozit, ki najbolje odraža naravnanost denarne politike, tako ostaja na ravni dveh odstotkov.

"Prihodnje odločitve sveta ECB bodo še naprej usmerjene v naš cilj, da se inflacija stabilizira pri dveh odstotkih na srednji rok," je poudaril Dolenc.

Kot je pojasnil, bodo nadaljnji koraki osnovani na oceni inflacijskih obetov in spremljajočih tveganj, dinamiki osnovne inflacije in jakosti učinkovanja ukrepov denarne politike. O naravnanosti denarne politike se bo še naprej odločalo na vsaki seji posebej, je sklenil.

