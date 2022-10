Ameriški senator: Bojim se, da bi lahko Putin napadel ... #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

220. dan ruske invazije na Ukrajino. Danes bo o priključitvi štirih ukrajinskih regij, Donecka, Luganska, Hersona in Zaporožja, odločala ruska duma. Ukrajinska vojska na ozemljih, ki si jih lasti Moskva, medtem beleži uspehe proti Rusiji. Medtem je ameriški senator Marco Rubio je za CNN povedal, da se boji, da bi ruski predsednik Vladimir Putin napadel center za oskrbo z orožjem na Poljskem in druge logistične centre, če bi spoznal, da lahko izgubi vojno zaradi zahodnih pošiljk orožja v Ukrajino.

Pregled pomembnejših dogodkov dneva



6.30 Ameriški senator: Rusi morda ciljajo na center za oskrbo z orožjem na Poljskem

00.30 Ruska duma bo odločala o priključitvi štirih ukrajinskih regij

Ameriški senator Marco Rubio je za CNN povedal, da se boji, da bi lahko Rusija ciljala na center za oskrbo z orožjem na Poljskem. Dejal je, da bi lahko Putin napadel logistične centre, "skozi katere gredo pošiljke orožja", vključno s Poljsko, če bi spoznal, da lahko izgubi vojno zaradi zahodnih pošiljk orožja v Ukrajino.

Njegovi strahovi so se okrepili, potem ko je ukrajinska vojska ponovno zavzela strateško mesto Liman v regiji Donecka. Ukrajina je namreč na poti, da si povrne velik del svojega ozemlja.

Rusija po odločitvi o priključitvi štirih ukrajinskih regij nadaljuje dejavnosti za formalizacijo sporne aneksacije, ki je Kijev in mednarodna skupnost ne priznavata. O priključitvi Donecka, Luganska, Hersona in Zaporožja bo tako danes odločala ruska duma. Ukrajinska vojska na ozemljih, ki si jih lasti Moskva, medtem beleži uspehe proti Rusiji.

Ruski predsednik Vladimir Putin je v petek slovesno razglasil priključitev samooklicanih ljudskih republik Doneck in Lugansk ter regij Herson in Zaporožje Rusiji, nato pa je dumi v ratifikacijo predložil štiri sporazume o njihovem pristopu. Sporazumi predvidevajo, da bodo ta ozemlja vključena v Rusko federacijo kot nove regije v mejah, določenih na dan njihove ustanovitve in priključitve Rusiji.

Rusko ustavno sodišče je v nedeljo potrdilo priključitev regij Rusiji in jo razglasilo za skladno z ustavo. Danes pa bo o tem odločal še spodnji dom ruskega parlamenta. Poslanci naj bi po pričakovanjih predloge podprli.

Ukrajinska vojska je medtem zabeležila pomemben uspeh v vzhodni regiji Doneck, eni od štirih, ki si jih lasti Moskva. Kijev je namreč v nedeljo potrdil, da so njihove enote po umiku ruskih sil prevzele popoln nadzor nad strateško pomembnim mestom Liman.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ob tem zagotovil, da bo ukrajinska vojska v naslednjem tednu dni na vzhodu države ponovno prevzela nadzor nad še več območji.