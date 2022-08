Zaradi prevrnjenega vozila zastoj na gorenjski avtocesti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zaradi prevrnjenega manjšega tovornega vozila je gorenjska avtocesta za izvozom Brnik v smeri Karavank delno zaprta, so sporočili s Policijske postaje Kranj. Kot so sporočili kranjski policisti, bodo vsi, ki so ostali v zastoju pot lahko nadaljevali po prehitevalnem pasu.