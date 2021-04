Vreme: pred nami je sončen vikend

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Obeta se nam lep konec tedna s temperaturami vse tja do 20 stopinj Celzija.

Danes bo večinoma sončno, zjutraj in dopoldne bo predvsem v osrednji Sloveniji še nekaj nizke oblačnosti. Najvišje dnevne temperature od 16 pa vse tja do 19 stopinj Celzija, so napovedali vremenoslovci agencije za okolje (Arso).

V soboto bo jasno. Jutro bo sveže s temperaturami od 0 do 6 stopinj Celzija, v alpskih dolinah bo temperatura padla pod ničlo. Čez dan se bo ogrelo vse tja do 18 stopinj, na Goriškem do 22 stopinj Celzija.

Začetek tedna bo deževen

V nedeljo bo večinoma sončno in prijetno toplo. Marsikje bodo popoldanske temperature presegle 20 stopinj Celzija. Popoldne in proti večeru bo oblačnost od severa začela naraščati, v gorah bodo možne plohe. V ponedeljek bo oblačno, začelo bo deževati, ohladilo se bo.