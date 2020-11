Vreme: danes in v torek še toplo, potem prihaja ohladitev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes in v torek bo v večjem delu države delno jasno z najvišjimi dnevnimi temperaturami do okoli 20 stopinj Celzija.

Danes in v torek bo na Primorskem pretežno oblačno, drugod bo delno jasno. V sredo se bo od vzhoda pooblačilo, v notranjosti države bo občasno rahlo deževalo. Nekoliko se bo ohladilo, napovedujejo meteorologi z agencije za okolje (Arso).

Danes se bo na Primorskem in Notranjskem zadrževala nizka oblačnost, občasno bo tudi megleno. Drugod bo povečini sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Čez dan bo ponekod pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 21 stopinj Celzija, napovedujejo na Arsu.

V torek še do 20 stopinj, v sredo prihaja ohladitev

V torek bo precej jasno. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost, ki se bo predvsem na Primorskem zadrževala večji del dneva. Jutranje temperature bodo od 3 do 9, na Primorskem okoli 11, najvišje dnevne pa od 15 do 20 stopinj Celzija.

V sredo se bo od vzhoda pooblačilo, na Primorskem pa delno zjasnilo. V notranjosti Slovenije bo občasno rahlo deževalo. Nekoliko hladneje bo, na Primorskem bo zapihala šibka burja. V četrtek bo na Primorskem pretežno jasno s šibko burjo, drugod bo zmerno do pretežno oblačno, še napovedujejo na Arsu.