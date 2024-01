Vozniki, pozor: to bodo v tem tednu preverjali policisti

Nova preventivna akcija agencije sicer nadomešča dosedanjo akcijo Varno brez telefona. Prva tovrstna akcija se je začela danes in bo potekala do nedelje, druga pa med 30. septembrom in 6. oktobrom.

Dejavniki, ki vplivajo na sposobnost osredotočenosti na vožnjo

Na sposobnost osredotočenosti med vožnjo namreč poleg aktivne uporabe mobilnega telefona vpliva vrsta dejavnikov, kot so prehitra vožnja, različna čustvena stanja, utrujenost in obvladovanje stresa. Med moteče dejavnike štejemo tudi nastavljanje različnih sistemov v vozilu, kot so radio, klimatska naprava in multimedija, ter tudi prehranjevanje, kajenje in ličenje. Pomemben dejavnik je predhodno uživanje alkohola, drog, drugih psihoaktivnih snovi, še posebej v kombinaciji z zdravili.

Ob začetku nacionalne preventivne akcije Osredotoči se na cesto bosta danes v prostorih AVP za medije podali izjavo direktorica agencije Simone Felser in vodja sektorja prometne policije Ivana Kapuna.

V osmih policijskih upravah bodo prejeli silhuete policistke z radarjem

Agencija bo predstavila izsledke ankete, s katero je pridobila uvide o osebnih prepričanjih in navadah, ki so pomembni za razumevanje stališč voznikov o varnosti v prometu z vidika vrste različnih motenj, ki vplivajo na zbranost med vožnjo. Agencija bo policiji ob tej priložnosti v uporabo predala silhuete policistke z radarjem za osem policijskih uprav, so v sporočilu za javnost zapisali na policiji.

Policija bo predstavila svoje aktivnosti, ko bo med akcijo nadzirala uporabo mobilnih telefonov, pozorni bodo tudi na druge kršitve, kot je denimo prehitra vožnja, in na druga ravnanja, ki motijo osredotočenost voznika na cesto.