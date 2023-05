Vlada po ostrih kritikah umika predlog novele zakona o zavodih

Glede na odzive različnih deležnikov po vložitvi predloga zakona bo v zvezi z urejanjem področja izvajanja javnih služb treba opraviti celovito razpravo in področje na novo urediti tako na sistemski ravni kot tudi na ravni posameznih dejavnosti, s ciljem vzpostaviti rešitve, ki bodo omogočale čim bolj racionalno in učinkovito upravljanje ter izvajanje javnih služb, so odločitev o umiku zakonskega predloga iz parlamentarnega postopka utemeljili na vladi.

V pripravi izhodišča sprememb izvajanja javnih služb

Ministrstvo za javno upravo je že začelo s pripravo izhodišč za spremembe na področju sistemskega izvajanja javnih služb v Sloveniji, še piše v sporočilu po današnji dopisni seji.

K umiku predloga zakonske novele iz obravnave sta v začetku aprila na seji Ekonomsko-socialnega sveta pozvali tako delodajalska kot delojemalska stran. Oboji so bili do predlogov ostri in izražali strah, da bi lahko spremembe prinesle politizacijo javnih zavodov tako na občinski kot državni ravni. V primeru potrditve predloga v DZ so na sindikalni strani napovedovali tudi možnost zbiranja podpisov za naknaden zakonodajni referendum.

Predlagana novela bi sicer prinesla tudi prenovo razlogov za razrešitev direktorjev zavoda, ki naj bi bila primerljiva drugim subjektom javnega sektorja. Med razloge bi tako dodali to, da zavod ne dosega zadovoljivih delovnih rezultatov ali da pri delovanju zavoda pride do motenj ali do ponavljajočih se napak.