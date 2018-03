Vlada ne podpira predloga zakona o gojenju konoplje

Vlada se je na sredini seji opredelila, da ne podpira predloga zakona o gojenju konoplje in pridobivanju kanabisa v medicinske namene. Predloga zakona med drugim ne podpirajo tudi zato, ker ni v skladu z mednarodnopravnimi zavezami, ki jih ima Slovenija kot podpisnica enotne konvencije o mamilih, so sporočili z ministrstva za zdravje.

Poleg tega ima predlog zakona po njihovem mnenju številne nomotehnične in vsebinske pomanjkljivosti. Predlog zakona bi z uveljavitvijo nove terminologije, ki ni usklajena z veljavno zakonodajo s področja zdravil in prepovedanih drog, povzročil nepreglednost ureditve na tem občutljivem področju in s tem pomembno zmanjšal pravno varnost, so zapisali v sporočilu.

Vladi je državni zbor posredoval predlog zakona o gojenju konoplje in pridobivanju kanabisa v medicinske namene, ki ga je DZ predložila skupina poslank in poslancev, prvopodpisani pa je poslanec SD Jan Škoberne.