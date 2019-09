V sojenju Rotniku zaslišani kriminalisti in odvetnica

Odvetnica Varja Holec se je skupaj z Rotnikom udeležila sestanka pri davčnemu inšpektorju Andreju Palovšniku 7. novembra 2013 v Ljubljani. V času tega sestanka naj bi iz davčnega spisa, medtem ko je inšpektor za kratek čas zapustil pisarno, izginila osma stran originala prijave Rotnikovega premoženja. Rotnik je premoženje prijavil 9. maja 2013, iz osme strani prijave pa naj bi izhajalo, da je prijavil 3,3 milijona evrov premoženja v obliki gotovine, kar je Rotnik zanikal.

Rotnik tudi ne priznava tatvine originalnega dokumenta iz davčnega spisa, danes pa je tudi odvetnica Holčeva dejala, da sama dokumenta ni vzela, prav tako ni videla, da bi ga vzel Rotnik. Če bi videla, da je to storil, bi se na to odzvala in bi šla na policijo, je zatrdila odvetnica, ki jo je celjsko sodišče doslej v tej zadevi dvakrat neuspešno vabilo na zaslišanje. Ista odvetnica je hkrati skupaj z Rotnikom tudi soobtožena v drugi zadevi.

Danes so bili kot priče zaslišani tudi štirje kriminalisti Policijske uprave Celje, ki so sodelovali v hišni preiskavi 17. junija 2014, v kateri so pri Rotniku doma po odredbi iskali omenjeno originalno osmo stran prijave premoženja, ki pa je niso našli, temveč so našli samo kopije.

Kriminalisti so se sklicevali na zapisnik

Zaslišani kriminalisti se podrobnosti konkretne hišne preiskave večinoma niso dobro spominjali, predvsem so se sklicevali na zapisnik o hišni preiskavi. V njem je zapisano, da je Rotnik kriminalistom kopijo osme strani izročil sam, del dokumentacije pa, da so našli sami. A Rotnik trdi, da jim kopije ni sam izročil, jim je pa povedal, kje je in so jo sami našli. Tudi priči, ki sta bili navzoči pri hišni preiskavi, sta v predhodnih zaslišanjih navedli, da se ne spomnita, da bi Rotnik kriminalistom kaj izročil.

Rotnik je danes tudi izpostavil, da je hišna preiskava trajala zelo kratek čas, nekaj več kot eno uro, in da kriminalisti v tem času zagotovo niso preiskali vseh prostorov. Nasprotno so kriminalisti trdili, da so vse preiskali.

Foto: STA

V nadaljevanju glavne obravnave je danes potekalo še prebiranje dokazov v spisu, ni pa med njimi še Rotnikovega davčnega spisa, saj ga sodnik Marko Brišnik, kot je dejal, še ni dobil, ga pa želi pregledati. Glavna obravnava se bo nadaljevala 9. oktobra.

Nekdanjemu direktorju Termoelektrarne Šoštanj Rotniku pa na celjskem sodišču sodijo tudi zaradi obtožb o preprečitvi dokazovanja v davčnem postopku in zaradi krive ovadbe. V tej zadevi je krive ovadbe obtožena tudi omenjena odvetnica Varja Holec, krive izpovedbe pa hrvaški poslovnež Alexander Hrkač. Vsi obtoženi očitana kazniva dejanja zanikajo.

Zadnji narok v glavni obravnavi v tej zadevi je bil v sredo, ko je potekalo prebiranje listin. Kdaj se bo ta obravnava nadaljevala, za zdaj ni znano, saj sodišče čaka na izvedensko mnenje izvedenca finančne stroke za privatizacijo. Izvedensko mnenje naj bi bilo pripravljeno v mesecu dni.