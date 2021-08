Številke rastejo, v petek prek 260 novih okužb

V petek so opravili 1869 PCR testov na okužbo s koronavirusom in pri tem potrdili 264 okužb, delež pozitivnih testov je bil tako 14,1-odstoten, kažejo podatki Sledilnika za covid-19. V četrtek je delež pozitivnih testov znašal 10,8 odstotka.

14-dnevna pojavnost na 100.000 prebivalcev je po podatkih Sledilnika zrasla čez sto, zdaj znaša 100,2 primera.

Polno cepljenih je 48 odstotkov odraslih

Podatki o cepljenju proti covidu-19 medtem kažejo, da so v petek s prvim odmerkom cepili 1147 oseb, z drugim pa 1994. Z enim odmerkom je bilo proti covidu-19 do zdaj cepljenih skupno 936.644 oz. 54 odstotkov prebivalcev, starejših od 18 let, polno cepljenih pa je bilo 839.771 prebivalcev oz. 48 odstotkov. Med starejšimi od 50 let je z enim odmerkom cepljenih 591.816 prebivalcev oz. 67 odstotkov v tej starostni skupini, z obema pa 542.838 ljudi oz. 62 odstotkov.

