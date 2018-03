Tuš podprl mlade smučarske upe s skoraj 70 tisoč evri

Državno prvenstvo v alpskem smučanju na Krvavcu je bilo danes tudi priložnost za predajo donacije ob koncu posebne akcije trgovske verige Tuš. Od vsakega prodanega izdelka Tuš od 15. novembra do 31. decembra lani so odstotek vrednosti namenili v posebni sklad za mlade smučarje. Teh sredstev se je na koncu nabralo za skoraj 70 tisoč evrov.

"Prizadevali smo si zbrati vsaj 50 tisoč evrov, toda s pomočjo naših zvestih kupcev smo cilj presegli in za mlade smučarske upe zbrali kar 69.638 evrov," je po predaji čeka na posebni prireditvi na krvavški Plaži dejal direktor marketinga v Tušu Andraž Tuš.

"Zelo smo ponosni, da je bila akcija s sponzorjem Tušem tako uspešna. To bo res velika podpora za mlajše selekcije. Ta znesek bo porabljen za različne trening kampe oziroma za priprave. Veliko teh aktivnosti bo potekalo že aprila," je ob prevzemu čeka povedal vodja panoge za alpsko smučanje Miha Verdnik.

V okviru donacije bo Tuš mladim smučarjem, starim od 14 do 16 let, naslednikom Ilke Štuhec in Boštjana Klineta, omogočil izvedbo kampa hitrih disciplin. Donacija je namenjena tudi kampu za otroke, stare 12 let, na katerem bodo mladi smučarji intenzivno pilili svoje smučarsko znanje. Sredstva bodo poleg tega namenjena pripravam mladinskih ekip za hitre discipline, skupne enotedenske kondicijske priprave na reprezentančni ravni ter tridnevne regijske kampe za mlade smučarje.