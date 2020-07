Trgovina z drogami: očitajo jim 115 kaznivih dejanj

Gorenjski kriminalisti so prijeli združbo, ki se je na mednarodni ravni ukvarjala s pridelavo in preprodajo večjih količin različnih vrst prepovedanih drog. Kriminalisti so za 115 kaznivih dejanj ovadili šest osumljencev, je na današnji novinarski konferenci v Kranju povedal vodja kriminalistične policije na Policijski upravi Kranj Primož Donoša, poroča STA.

Šesterica je osumljena, da je od konca lanskega leta pa do julija letos preprodala in se dogovarjala za preprodajo več kot 50 kilogramov prepovedanih drog, in sicer v večji količini konoplje, pa tudi heroina, kokaina, amfetaminov in ekstazija.

Kriminalna združba je konopljo v večjih količinah tudi sama proizvajala. Kriminalisti so namreč v preiskavi na območju Gorenjske in Ljubljane odkrili dva prikrita prostora za gojenje konoplje. V zaključni akciji na desetih lokacijah so kriminalisti prejšnji teden zasegli več kot 500 sadik konoplje ter pripomočke za proizvodnjo in promet s prepovedanimi drogami, poroča STA.

Zaslužili bi lahko 150 tisoč evrov

Foto: Policija Zasegli so tudi približno 30 kilogramov konoplje, ki je bila že pripravljena za nadaljnjo preprodajo v Sloveniji, Avstriji in Italiji, kjer je imela kriminalna združba svojo mrežo za preprodajo. S prodajo bi lahko v Sloveniji nezakonito pridobili najmanj 100 tisoč evrov protipravne koristi, v tujini pa še za okoli 50 tisoč evrov več.

V vseh omenjenih več kot 100 kaznivih dejanjih bi si lahko osumljenci skupaj pridobili več 100 tisoč evrov protipravne premoženjske koristi. Denar, ki so ga pridobili od prodaje drog, so porabljali za nadstandardni način življenja, ki si ga sicer ne bi mogli privoščiti, je povedal Donoša, poroča STA.

Osumljeni stari od 37 do 58 let

Dobro organizirana kriminalna združba je imela svojega vodjo, pomočnike, več dobaviteljev in preprodajalcev. V preiskavi so bili prijeti vsi pomembni slovenski člani te združbe, je poudaril Donoša in dodal, da so štiri od šestih osumljencev konec prejšnjega tedna privedli k preiskovalni sodnici pristojnega sodišča, ki je zanje odredila pripor.

Osumljeni so stari od 37 do 58 let, doma so z območja Gorenjske in Ljubljane. V preteklosti so se že ukvarjali s tovrstnimi kaznivimi dejanji, dva sta bila za istovrstna kazniva dejanja tudi že obsojena, medtem ko vodja združbe do zdaj še ni bil obravnavan.

V Avstriji obravnavali 13 osumljencev

Eedn od osumljencev je imel bivališče v Sloveniji, delal pa je v Avstriji, zato je kriminalna združba lahko intenzivno delovala in trgovala z drogo tudi med epidemijo covid-19. Kot so poudarili na Policijski upravi Kranj, je končana kriminalistična preiskava, ki jo je usmerjalo kranjsko okrožno državno tožilstvo, rezultat odličnega mednarodnega sodelovanja slovenske policije z avstrijskimi in italijanskimi varnostnimi organi, poroča STA.

Istočasno kot v Sloveniji se je preiskava končala tudi v Avstriji, kjer so obravnavali 13 osumljencev. Zasegli so 8,5 kilograma amfetaminov in konopljo, kokain, steroide, orožje ter 30 tisoč evrov gotovine.

Za kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog, ki je storjeno v hudodelski združbi, je v Sloveniji zagrožena kazen od petih do 15 let zapora.