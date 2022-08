To so najnovejše številke o okuženih v Sloveniji

V nedeljo so ob 405 PCR-testih in 1.560 hitrih antigenskih testih v Sloveniji potrdili 375 novih primerov okužbe s koronavirusom, so objavili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). To je 65 manj kot prejšnjo nedeljo, ko so potrdili 440 primerov okužbe, še kažejo podatki NIJZ.