Takšno vreme prinaša velikonočni ponedeljek

Danes bo na Primorskem večinoma sončno, drugod bo čez dan spet več spremenljive oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 14, na Primorskem se bo ogrelo do 17 stopinj Celzija. V prihodnjih dneh bo oblačno, občasno bo deževalo.

Dobro jutro, danes se bo čez dan v notranjosti Slovenije oblačnost povečala, veter bo oslabel. Jutri bo oblačno, padavine se bodo od vzhoda širile proti zahodu. pic.twitter.com/zKV52Td8px — ARSO vreme (@meteoSI) April 18, 2022

Torek bo oblačen, sprva bo občasno deževalo predvsem v vzhodnih krajih, pozno popoldne pa se bo pas padavin pomikal proti zahodu, meja sneženja se bo spuščala, napovedujejo meteorologi Agencije za okolje (Arso). Na Primorskem bo popoldne zapihal jugozahodnik. Jutranje temperature bodo od 2 do 7, v Gornjesavski dolini malo pod 0, najvišje dnevne od 7 do 13, na Primorskem do 16 stopinj Celzija.

Druga polovica tedna prinaša sonce

Padavine bodo v noči na sredo ponehale, na Primorskem bo prehodno zapihala burja. V sredo in četrtek bo večinoma sončno.