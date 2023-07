Štirje nasveti za do okolja bolj prijazen piknik

Oglasno sporočilo

Poletni pikniki so odlična priložnost za kakovostno preživljanje prostega časa s prijatelji in družino, uživanje v dobri hrani in pijači ter sproščanje v naravi. Pri tem moramo poskrbeti, da čim bolj zmanjšamo negativne vplive, ki jih lahko ima naš piknik na okolje.

Zato smo pripravili štiri nasvete, ki nam bodo v pomoč pri organizaciji trajnostnega in do okolja prijaznega piknika.

V prejšnjem stoletju je plastika veljala za material prihodnosti, danes pa po ocenah vsako leto od pet do 13 milijonov ton plastike pristane v oceanih (vir). Ker plastični odpadki predstavljajo veliko obremenitev za okolje, je pomembno, da se plastiki v svojem vsakdanjem življenju čim bolj izogibamo.

Foto: Spar

Za manj plastike na pikniku lahko poskrbimo tako, da:

plastični pribor in krožnike zamenjamo z bolj trajnostnimi izdelki, kot so krožniki iz sladkornega trsa in pribor iz brezovega lesa. Če imamo možnost, lahko uporabimo prave krožnike in pribor;

namesto plastičnih kozarcev ponovno uporabimo manjše, očiščene kozarce za vlaganje ali papirnate kozarce;

pri nakupu zelenjave in sadja za piknik namesto plastičnih vrečk uporabimo mrežaste vrečke za večkratno uporabo.

Foto: Spar

2. Zmanjšajmo količino zavržene hrane.

Slovenci letno zavržemo kar 68 kilogramov hrane na osebo (vir), na svetu pa se letno zavrže kar tretjina vse pridelane hrane. Po podatkih Evropske unije naj bi odpadna hrana povzročila kar sedem odstotkov vseh emisij toplogrednih plinov.

Za čim manj zavržene hrane po končanem pikniku lahko poskrbimo že na samem začetku. Nakupimo toliko hrane, kot je potrebujemo za število povabljenih gostov. Goste lahko tudi pozovemo, da s seboj prinesejo embalažo za večkratno uporabo in morebitne ostanke odnesejo s seboj domov za okusno kosilo naslednji dan.

3. Pri pripravi jedilnika dajmo prednost zelenjavi in jedem iz živil rastlinskega izvora.

Meso in jedi iz mesa so zelo okusni, vendar pa je naš trenutni način prehranjevanja, ki temelji na izdelkih živalskega izvora, za okolje zelo škodljiv. Naš prehranski sistem po ocenah Združenih narodov povzroči kar od 21 do 37 odstotkov emisij toplogrednih plinov (vir). Z omejitvijo porabe mesa in drugih izdelkov živalskega izvora lahko pomembno prispevamo k zmanjšanju segrevanja ozračja.

Meso lahko na pikniku nadomestimo:

s tofujem, ki smo ga pripravili v marinadi in popekli na žaru,

s šampinjoni ali bukovimi ostrigarji, pripravljenimi na žaru,

z veganskimi burgerji ,

, s Sparovim mixom meso in zelenjava, ki poleg mesa vsebuje 20 odstotkov rastlinskih beljakovin iz zelenjave.

4. Poskrbimo za ločevanje odpadkov.

Na piknikih navadno nastane veliko odpadkov, zato je pomembno, da količino nastalih odpadkov zmanjšamo in nastale odpadke ustrezno ločimo. Biološke odpadke lahko zbiramo v biorazgradljivi vrečki, kamor odvržemo tudi umazan lesen pribor in krožnike iz sladkornega trsa. Pločevinke in preostalo embalažo zbiramo v ločeni vrečki, ki jo nato odvržemo v zabojnik za embalažo, steklenice pa lahko oddamo v avtomat za zbiranje povratne embalaže Tomra.

V sezoni piknikov lahko z malo truda uživamo tudi na trajnosten način. In ne pozabimo, pri varovanju okolja šteje prav vsaka sprememba.

Foto: Shutterstock

