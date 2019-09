Do srede bo še sončno, potem pa znova dež

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Današnji ponedeljek bo v znamenju sonca in prijetnih temperatur. Lepo vreme nas bo razveseljevalo vse tja do srede, ko bodo večji del države zajele padavine. V četrtek lahko pričakujemo ohladitev, poročajo na Agenciji za okolje (Arso).

Po večini države bo danes sončno, le v hribovitem svetu zahodne in osrednje Slovenije gre pričakovati še nekaj oblačnosti. Pihal bo jugozahodni veter. Jutranje temperature se bodo gibale od 11 do 16 stopinj, ob morju se bo živo srebro povzdignilo do 18.

Foto: Arso/meteo.si

Do popoldneva se bo še bo segrelo, najvišje dnevne temperature bodo dosegale prijetnih 25 stopinj Celzija. Proti večeru se bo pooblačilo tudi na severovzhodu, kjer bo za krajši čas zapihal veter severnih smeri, poroča Arso.

Še naprej bo vetrovno

Jutri bo sprva še zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo v vzhodnem in osrednjem delu države delno zjasnilo. Rahle padavine gre pričakovati le na območju Julijskih Alp. Še naprej pa bo pihal veter. Jutranje temperature bodo okoli 12 do 18 stopinj, dnevne temperature pa ne bodo presegale meje 24 stopinj Celzija, navajajo na Arsu.

V sredo se bomo zbudili v oblačno jutro. Padavine se bodo na zahodu okrepile in do večera zajele večji del države, predvsem v južni polovici Slovenije ni izključena možnost neviht.

Do četrtkovega jutra bo dež povečini ponehal, čez dan se bo od zahodnega dela pričelo jasniti. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem pa šibka do zmerna burja. V četrtek lahko pričakujemo ohladitev.