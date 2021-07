Slovenske tablice: na Hrvaškem ustavili tovornjak s 128 migranti

Hrvaška policija je kazensko ovadila tri državljane Bosne in Hercegovine zaradi suma tihotapljenja ljudi. Kazenske ovadbe sledijo, potem ko so hrvaški policisti prejšnjo soboto v bližini Gospića v Liki ustavili tovornjak s slovensko registracijo, v katerem je bilo 128 ljudi, večinoma državljanov Bangladeša in Pakistana.

Hrvaški policisti so v soboto ustavili tovornjak s polprikolico slovenske registracije, ki ga je vozil 24-letni državljan BiH. V tovornem delu vozila so bili številni tuji državljani brez osebnih dokumentov. Po navedbah hrvaške policije je šlo za državljane Bangladeša in Pakistana, ki so nezakonito vstopili na Hrvaško. Za današnji Jutarnji list so potrdili, da je bilo v tovornem delu vozila kar 128 oseb.

Hrvaški kriminalisti so tudi ugotovili, da sta se pred tovornim vozilom v osebnem vozilu registracije BiH vozila 27-letnik in 24-letnica, ki naj bi opozorila voznika tovornjaka, če bi opazila policijo. Vsi trije državljani BiH so končali v priporu s kazenskimi ovadbami. Državljane Bangladeša in Pakistana so namestili v centre za sprejem tujcev.

Na Hrvaškem so po izbruhu migrantske krize po poročanju Jutarnjega lista povprečno na leto aretirali več kot 500 tihotapcev ljudi.