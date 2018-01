Slovenci se v Evropi najhitreje staramo #video

Starejših od 60 let je danes že 13 odstotkov vseh ljudi na svetu. Skoraj vsak osmi Zemljan. V Sloveniji bo ob trenutnih smernicah leta 2030 starejših od 60 let že skoraj tretjina prebivalcev.

Video: Planet TV

Že v prihodnjih petih letih bo vsak 4. delavec pri nas starejši od 55 let. Slovenija je med tistimi državami Unije, ki se najhitreje stara. Prav zato so predstavniki evropskih držav dva dni iskali rešitve na Brdu pri Kranju in se spraševali, ali bo Evropa zmogla poskrbeti za spremembe na trgu dela, v izobraževanju in sociali, ki jih staranje prinese s seboj.

Globalni izziv razvitih držav je staranje prebivalstva, staranje delovne sile. To pa ne pritiska le na pokojninski sistem, temveč spreminja tudi trg dela.

"Značilnost starejših, dolgotrajno brezposelnih je, da imajo nizko raven znanja in kompetenc. Zakaj? Ker se med kariero niso izobraževali," je za Planet TV dejal Peter Pogačar.

Prav zato je eden od ciljev Evrope, da vsem zagotovijo možnost za izobrazbo, tudi socialno najšibkejšim. Pripravljenost na izobraževanje po 40., 50. letu starosti bistveno upada, to je dejstvo. In je velika težava, ko dosežeš starost za upokojitev. Preprosto nisi konkurenčen.