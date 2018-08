Slovenci dokazali, da jamski medved ni povsem izginil

Slovenski raziskovalci so sodelovali pri raziskavi, v kateri so dokazali, da genom jamskega medveda ni popolnoma izumrl.

Raziskovalci z biotehniške fakultete so sodelovali v mednarodni raziskovali skupini, ki so jo vodili Nemci, proučevali pa so genom jamskih medvedov, izumrlih bližnjih sorodnikov današnjih rjavih in severnih medvedov.

Skupina predvideva, da so bili jamski medvedi verjetno videti kot zelo veliki in okorni rjavi medvedi, ki so se prehranjevali pretežno z rastlinsko hrano. Izumrli so pred približno 25 tisoč leti, pri tem pa najverjetneje ni bila izključena niti vloga ljudi.

Rjavi in jamski medved sta se očitno parila

Genomska raziskava štirih jamskih medvedov iz različnih lokacij od Španije do Kavkaza je pokazala, da je vsaj del genoma jamskih medvedov preživel v današnjih rjavih medvedih.

Rjavi in jamski medved sta se očitno občasno parila in imela plodne potomce, ki so se vključili v genski sklad rjavega medveda. Tako so se nekateri geni izumrle vrste jamskega medveda ohranili do današnjih dni.

Foto: Biotehniška fakulteta

Delež zelo nizek

Povprečni odstotek genoma jamskega medveda v posameznem rjavem medvedu je bil med enim in dvema odstotkoma. Rezultati tako kažejo, da lahko nekatere vrste na genetski ravni še več deset tisoč let sodelujejo v evolucijskih procesih, čeprav je njihov zadnji osebek že davno poginil.

"Izumrtje je za vedno - večina ljudi bi se strinjala s to izjavo in za zdaj to večinoma drži. Čeprav se vlaga precej truda v poskuse, da bi s pomočjo biotehnologije izumrle vrste znova obudili, to za zdaj še ni obrodilo sadov. V tej novi raziskavi pa smo pokazali, da izumrtje vrste ni nujno vedno popolno," je po objavi izsledkov v reviji Nature Ecology & Evolution dejal soavtor Tomaž Skrbinšek z Biotehniške fakultete.